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屏東潮州凌晨奪命惡火 鄰居嘆：生日變成忌日

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東潮州55歲郭姓男子獨自居住在光明路上一處住宅，今晨3時許，不明原因起火，受困屋內，不幸罹難。附近鄰居表示，之前才聽郭男說，希望生日禮物能拿到鬧鐘，豈料，今天生日變忌日。對於這起火警，郭男家屬不願多談。後續交由警方處理，報請檢察官相驗，起火原因仍待消防火調科釐清。

這起火警發生於今天凌晨3時許，目擊者回顧，事發當時先聽到巨響，起初以為是竊賊，從陽台探頭出去看，才發現失火，且火勢不斷從屋內竄出，便立刻呼救，同時協助通報火警。

警消獲報後，出動各式消防車14輛共26人前往滅火，起火點位於住宅2樓，燃燒房間面積約4坪，搜救人員進入屋內立即將受困的郭男送醫搶救，由於到院時，郭已呈現全身焦黑，明顯死亡，火勢也於4時21分撲滅。

張姓鄰居表示，郭男在此住了40多年，從事維修工作，平時為人和善與鄰居關係友好，但多年前罹癌，便長時間在家養病。郭男日前曾向他表示，今天是他生日，希望家人能送給他鬧鐘當生日禮物，豈料，今晨火警，讓生日變成忌日。

談到這起火警，郭男家屬只說，並不知情，也不願多談。現場已圍起封鎖線管制，起火原因由消防火調人員調查，全案依規定製詢相關筆錄，報由屏東地檢署檢察官相驗。

屏東潮州今天凌晨3時許，位於潮州鎮光明路上一處住宅發生火警，受困的55歲郭姓男子送醫時，已全身焦黑，明顯死亡。記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州今天凌晨3時許，位於潮州鎮光明路上一處住宅發生火警，受困的55歲郭姓男子送醫時，已全身焦黑，明顯死亡。記者陳弘逸／翻攝
談到這起火警，郭男家屬只說，並不知情，也不願多談。記者陳弘逸／攝影
談到這起火警，郭男家屬只說，並不知情，也不願多談。記者陳弘逸／攝影
屏東潮州今天凌晨3時許，位於潮州鎮光明路上一處住宅發生火警，受困的55歲郭姓男子送醫時，已全身焦黑，明顯死亡。記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州今天凌晨3時許，位於潮州鎮光明路上一處住宅發生火警，受困的55歲郭姓男子送醫時，已全身焦黑，明顯死亡。記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州今天凌晨3時許，位於潮州鎮光明路上一處住宅發生火警，受困的55歲郭姓男子送醫時，已全身焦黑，明顯死亡。記者陳弘逸／翻攝
屏東潮州今天凌晨3時許，位於潮州鎮光明路上一處住宅發生火警，受困的55歲郭姓男子送醫時，已全身焦黑，明顯死亡。記者陳弘逸／翻攝
警消獲報後，出動各式消防車14輛共26人前往滅火，火勢也於4時21分撲滅。記者陳弘逸／翻攝
警消獲報後，出動各式消防車14輛共26人前往滅火，火勢也於4時21分撲滅。記者陳弘逸／翻攝
現場已圍起封鎖線管制，起火原因由消防火調人員調查。記者陳弘逸／攝影
現場已圍起封鎖線管制，起火原因由消防火調人員調查。記者陳弘逸／攝影
警消獲報後，出動各式消防車14輛共26人前往滅火，火勢也於4時21分撲滅。記者陳弘逸／翻攝
警消獲報後，出動各式消防車14輛共26人前往滅火，火勢也於4時21分撲滅。記者陳弘逸／翻攝
現場已圍起封鎖線管制，起火原因由消防火調人員調查。記者陳弘逸／攝影
現場已圍起封鎖線管制，起火原因由消防火調人員調查。記者陳弘逸／攝影

屏東 火災

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