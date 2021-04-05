屏東潮州凌晨奪命惡火 鄰居嘆：生日變成忌日

屏東潮州55歲郭姓男子獨自居住在光明路上一處住宅，今晨3時許，不明原因起火，受困屋內，不幸罹難。附近鄰居表示，之前才聽郭男說，希望生日禮物能拿到鬧鐘，豈料，今天生日變忌日。對於這起火警，郭男家屬不願多談。後續交由警方處理，報請檢察官相驗，起火原因仍待消防火調科釐清。

這起火警發生於今天凌晨3時許，目擊者回顧，事發當時先聽到巨響，起初以為是竊賊，從陽台探頭出去看，才發現失火，且火勢不斷從屋內竄出，便立刻呼救，同時協助通報火警。

警消獲報後，出動各式消防車14輛共26人前往滅火，起火點位於住宅2樓，燃燒房間面積約4坪，搜救人員進入屋內立即將受困的郭男送醫搶救，由於到院時，郭已呈現全身焦黑，明顯死亡，火勢也於4時21分撲滅。

張姓鄰居表示，郭男在此住了40多年，從事維修工作，平時為人和善與鄰居關係友好，但多年前罹癌，便長時間在家養病。郭男日前曾向他表示，今天是他生日，希望家人能送給他鬧鐘當生日禮物，豈料，今晨火警，讓生日變成忌日。