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討不到車禍和解金 7旬婦跳愛河仰泳喊「不要管我！」

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄75歲張姓婦人日前車禍後因商討和解金未果，昨天與兒子吵架後跳愛河「仰泳」，一旁民眾苦勸「阿婆快起來啦」、「這樣很危險」張婦仍不為所動要圍觀者「不要管我」，張婦在愛河尾端的光榮馬頭側漂浮1個多小時，港警憂心發生危險，苦勸之下終於將張婦拉回岸上，警方與張婦兒子連繫後，昨晚8時許已順利返家。

據了解，張婦與45歲的兒子租屋在高市苓雅區，母子倆生活全由兒子打工支應，家境並不富裕，日前張婦與人發生車禍，但和對方討論和解金時不歡而散，雙方經過多次和解都沒共識，昨天張婦再次至對方家中索討和解金未果，心情鬱悶之下跑到愛河尾端的光榮碼頭跳河。

附近散步民眾發現張婦在河中呈現「仰姿」載浮載沉，雖然偶爾腳會踢水控制方向，但民眾擔心張婦體力不支發生危險，苦勸上岸「阿婆快起來啦」、「有事情可以好好說」，但張對於路人苦勸不為所動，即便到場員警丟下救生圈，張仍在旁踢水不願上岸「不要管我」、「讓我靜一靜」。

所幸最後經警方勸導，張婦心結才終於緩緩解開，情緒穩定後上岸由苓雅分局警員帶回成功派出所，警方最後順利聯繫上張婦兒子，母子倆最後在傍晚8時許一同返回住處。

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警方最後順利護送張婦返家與兒子團圓。記者張議晨／翻攝
警方最後順利護送張婦返家與兒子團圓。記者張議晨／翻攝
因車禍商討和解金未果的張婦，昨天心情鬱悶跳入愛河仰泳，見旁人苦勸還高喊「不要管我！」圖／翻攝自爆料公社
因車禍商討和解金未果的張婦，昨天心情鬱悶跳入愛河仰泳，見旁人苦勸還高喊「不要管我！」圖／翻攝自爆料公社
因車禍商討和解金未果的張婦，昨天心情鬱悶跳入愛河仰泳，見旁人苦勸還高喊「不要管我！」圖／翻攝自爆料公社
因車禍商討和解金未果的張婦，昨天心情鬱悶跳入愛河仰泳，見旁人苦勸還高喊「不要管我！」圖／翻攝自爆料公社

愛河 碼頭

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