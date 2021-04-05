影／唐氏症女谷關迷路哭 警發現家人也正找她

一名女子昨晚在台中谷關邊走邊哭喊著要找媽媽，路人報案，谷關派出所員警找到女子，發現她疑似唐氏症兒，無法說出家人聯絡方式。員警外出協尋，最後透過飯店找到她家人，也正在戶外急著找她。

谷關風景區昨天遊客多，昨晚7點30分許，1名遊客到台中市和平警分局谷關派出所報案，在街上看見1名疑似唐氏症女子嘴中喃喃自語、邊走邊哭，可能在尋找家人。

谷關派出所長王繼生聞訊，立即率所內警員廖寶林、劉家均、蕭景烈等人兵分二路，騎機車及步行出動尋找，不到5分鐘，在距離谷關派出所約20公尺街道上尋獲該女子並帶回派出所稍作休息。

員警詢問其家人及聯絡方式，女子也說不清楚，只能寫出自己的名字，員警只好在其身上尋找線索，發現女子身上帶有1張飯店房卡，載他到飯店櫃檯詢問，確認為該飯店住宿旅客，透過飯店住宿登記資料，打電話連繫女子母親，焦急的母親得知女兒已由員警尋獲，一家人趕回飯店團聚，非常感謝警察及熱心民眾協助。

據了解，住新竹的溫姓一家10多人，趁清明連假出遊住宿谷關的溫泉飯店，晚上一起外出逛街途中，23歲女子與家人失散，家人發現後也焦急的找尋，經熱心遊客到派出所求助員警得以順利尋獲，未造成意外；母親表示，平時都很注意女兒動態，才一閃神女兒就脫隊迷路，爾後會再多加注意，避免類似情形發生。