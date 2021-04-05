疑感情糾紛台南街頭飆車追逐 現任和前任丈夫撞車3傷

台南市鄭姓男子疑因不滿郭姓妻子遭郭前夫黃姓男子騷擾，今天清晨3點多相約在北區中華北路牛肉湯店附近談判，黃6人共乘3輛車先到後，在半路攔截鄭5人2輛車，雙方發生追撞，3輛車棄置現場，還波及路旁2輛車，郭等3人受傷，警方帶回涉案11人，依妨害秩序、毀損及傷害罪嫌、公共危險罪嫌法辦。

據了解，鄭姓男子（25歲）中因其郭姓妻子，遭前夫黃姓男子（27歲）騷擾，鄭嫌夥同友人4名駕駛2輛車，與黃夥同郭（39歲）、詹（37歲） 及鄭（35歲）等5名友人駕駛3輛轎車 ，相約在中華北路一段126號旗哥牛肉湯前談判，進而追逐衝撞互毆，郭背部受有傷，詹及鄭姓男子手部受傷，郭等3人送醫救治無大礙。

這起尋仇事件發生在今天凌晨3點31分，北區中華北路一段3輛車發生車禍，一輛藍色馬3撞上路邊冷氣行的貨車，造成2輛貨車受到波及撞傷。馬3車上有很多被砸的痕跡，警方在旁採證，地上滿是血跡，也找到一根球棒。

目擊民眾表示，案發時多輛轎車在中華北路上競速，過程中兩輛雙B轎車夾攻一輛馬3，導致馬3失控撞到冷氣行外的兩輛貨車。馬3上的3名人員尚未逃離車輛，兩輛雙B轎車上的人員就拿著球棒下車，開始砸玻璃、打人，導致3人被棍棒打傷。