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新北中和住宅深夜火警 一家3口一死二傷
新北市中和區景平路34巷今天凌晨發生住宅火警，雖然火勢很快撲滅，但仍釀成1死、2傷，詳細起火原因尚待進一步鑑識調查。
這起火警發生在凌晨4時45分左右，現場是4層老舊公寓且頂樓加蓋，其中3樓住戶的客廳半夜起火燃燒，一家三口發現失火時，逃生出口已被阻斷，母子2人逃到後陽台呼救，鄰居發現馬上報案。
消防隊獲報迅速趕抵，但是火舌已經竄出，火勢集中在屋子前半部，連忙射水灌救迅速撲滅。另一方面從後陽台架梯破壞鐵窗救人，救出69歲母親與38歲兒子，但稍後卻發現行動不便的70歲屋主倒臥在廚房已無生命跡象，身上有燒燙傷跡象。
屋主被送往新店慈濟醫院途中，已無生命跡象，急救到上午6時許宣告不治。屋主妻子傷重插管治療，兒子傷勢較輕但仍住院觀察。這場火警燃燒面積約30平方公尺，起火原因尚待調查。
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