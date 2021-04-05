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屏東潮州凌晨惡火奪一命 獨居男救出火場已全身焦黑
屏東潮州今天凌晨3時許，位於潮州鎮光明路上一處住宅發生火警，附近居民見狀，立刻通報消防，並表示當時屋內有一人受困。消防獲報後立即到場搶救，火勢於4時許撲滅，搜救人員將受困的55歲郭姓男子送醫時，已全身焦黑，明顯死亡，後續交由警方調查，起火原因，仍待消防火調科釐清。
這起火警發生於今天凌晨3時許，消防獲報，潮州光明路上一處住宅失火，屋內有一人受困，便立即派出第二大隊、特搜大隊、潮州、崁頂、竹田及萬丹分隊，出動各式消防車14輛共26人前往滅火。
火勢於4時21分撲滅，搜救人員進入屋內立即將受困的郭男送醫搶救，由於到院時，郭已呈現全身焦黑，明顯死亡，便未再搶救。
據了解，本次火警發生於住宅2樓，燃燒房間面積約4坪，受困屋內的郭男，平常獨居，為該屋屋主的胞兄，火警後續交由警方處理，起火原因，仍待消防火調科釐清。
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