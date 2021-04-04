強風肆虐又缺水 苗栗消防運用摩西分海法8小時滅火

氣象局發布苗栗縣陸上強風特報，今天上午9點後龍鎮媽靈宮旁公墓發生火災，東北風助勢下，火勢蔓延快速，苗栗縣消防局第二消防大隊利用產業道路，集中用水建立「防火牆」，有如摩西分紅海，下午5點左右成功阻絕滅火。

苗栗縣今天颳起強勁東北風，加上清明節掃墓，上午9點多後龍鎮媽靈宮旁公墓雜草起火，消防人員一面滅火，一面宣導防火，但效果不大，消防人員也無奈，公墓火災一度撲滅，上午11點又出現新的起火點，山上水源缺乏，因正值缺水期間，消防局第二大隊長曹春風指示採摩西火海分界法滅火。

火勢一路往赤土崎台61線西濱快速公路延燒，濃煙影響行車安全，如果追著火灌救，事倍而功半，消防人員集中水量，在產業道路的火線前方，澆淋雜草建立防火牆，火勢跳不過產業道路延燒，摩西火海分界法阻隔火勢往通霄鎮白沙屯方向蔓延。