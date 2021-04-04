男山友失足墜落南一段百米深谷 尋獲疑無生命跡象

40歲翁姓男山友與友人相約攀爬中央山脈南一段，登山隊在關山前營地紮營，昨天清晨出發前意外失去蹤影，帽子與營杖遺留營地附近邊坡。警消連續搜尋兩天，今天下午在深達150公尺的山谷發現翁男，疑似已經失去生命跡象。

7名山友組隊申請攀爬中央山脈南一段路線，依據提報的登山計畫，行程共4天，4月2日從南橫中之關上山、6日從藤枝下山，第一天晚上在關山前營地紮營。

昨天是入山第二天，清晨5點多，登山隊準備出發，翁姓男隊友卻不見蹤影，背包、帳篷等隨身物品都在，同行隊友通報高市消防局上山救援。

高市消防局六大隊、玉管處、保七梅山小隊等單位人員昨天下午抵達營地，第一時間在營地附近約10公尺深邊坡發現物品，疑是翁男的登山帽與營杖，下方是裸露岩石與茂密林木。救難人員昨未發現翁男身影，今日增援8名警義消上山，另申請空勤總隊直升機空中偵察。