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台中少年無照駕駛 休旅車撞入民宅車毀、兩傷

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市莊姓少年今天下午2時許駕駛一輛租賃休旅車，由大里區新仁路一段右轉新仁一街時，因一時失控，撞入新仁一街一處民宅，所幸未撞傷屋主，但發出極大的碰撞聲，讓廖姓女屋主飽受驚嚇。

警方替莊姓少年（16歲）酒測，他並無酒精反應，車上所載的兩名年輕女子有1人未成年，都受輕傷，兩人在事故後尚能站在車旁等救護車到達送醫，後來並無大礙。

案經警方處理，少年除了面對因無照駕駛的6千至1萬2千元罰鍰，還得負起民宅鐵捲門被撞毀，以及租來的休旅車損壞嚴重的賠償責任。據指出，事後莊姓少年的家長曾出面善後。

據指出，莊姓少年應訊時起先聲稱是為了躲避前車才會撞進民宅，但霧峰交通分隊稍後調閱附近監視錄影，發現當時少年駕駛的白色休旅車前方並無其他車輛，研判他是因無照駕駛，駕駛技術亦不純熟而肇事。

台中市莊姓少年今天下午2時許駕駛一輛租賃休旅車，由大里區新仁路一段右轉新仁一街時，因一時失控，撞入新仁一街一處民宅。圖／民眾提供
台中市莊姓少年今天下午2時許駕駛一輛租賃休旅車，由大里區新仁路一段右轉新仁一街時，因一時失控，撞入新仁一街一處民宅。圖／民眾提供
台中市莊姓少年今天下午2時許駕駛一輛租賃休旅車，由大里區新仁路一段右轉新仁一街時，因一時失控，撞入新仁一街一處民宅。圖／民眾提供
台中市莊姓少年今天下午2時許駕駛一輛租賃休旅車，由大里區新仁路一段右轉新仁一街時，因一時失控，撞入新仁一街一處民宅。圖／民眾提供
台中市莊姓少年今天下午2時許駕駛一輛租賃休旅車，由大里區新仁路一段右轉新仁一街時，因一時失控，撞入新仁一街一處民宅。圖／民眾提供
台中市莊姓少年今天下午2時許駕駛一輛租賃休旅車，由大里區新仁路一段右轉新仁一街時，因一時失控，撞入新仁一街一處民宅。圖／民眾提供

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