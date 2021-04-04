台中少年無照駕駛 休旅車撞入民宅車毀、兩傷

台中市莊姓少年今天下午2時許駕駛一輛租賃休旅車，由大里區新仁路一段右轉新仁一街時，因一時失控，撞入新仁一街一處民宅，所幸未撞傷屋主，但發出極大的碰撞聲，讓廖姓女屋主飽受驚嚇。

警方替莊姓少年（16歲）酒測，他並無酒精反應，車上所載的兩名年輕女子有1人未成年，都受輕傷，兩人在事故後尚能站在車旁等救護車到達送醫，後來並無大礙。

案經警方處理，少年除了面對因無照駕駛的6千至1萬2千元罰鍰，還得負起民宅鐵捲門被撞毀，以及租來的休旅車損壞嚴重的賠償責任。據指出，事後莊姓少年的家長曾出面善後。