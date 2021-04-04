嘉義2少年涉攻擊公園鵝群 持仿衝鋒槍發射BB彈

嘉義市民眾昨天到香湖公園，目擊2名少年疑持BB槍，涉對5、6隻鵝射擊，拍照並PO臉書批評是虐待動物，也有路人擔憂BB槍恐波及其他民眾；嘉市府建設處表示會釐清有無違法，第一警分局指出，暫不清楚鵝群有無受傷，會再關切。

根據網友所PO照片，兩名少年拿的仿造衝鋒槍外觀的槍枝，指向草地的鵝群；嘉市府建設處副處長羅資政說，持BB彈射擊是不好的行為，將了解行為人的身分，視情節判斷是否違反動保的相關法規，也會加強公園巡查、增放宣導標語。

羅資政也透露，香湖公園的鵝群是來自熱心民眾放養，目前數量10多隻，市府未特別飼養，就讓鵝群自給生活，不過若民眾想增添生態或對公園有想法，可提供意見，讓市府評估後實施，以免數量過多反而影響生態。

警方初步了解，1名外籍婦人告知，昨天中午看到少年騎著腳踏車進入公園，拿著應是BB槍，非瓦斯動力，不清楚有無傷到鵝群，因當時公園還有很多其他小朋友，擔心會傷害到別人，不過婦人稱不願意進一步檢舉。