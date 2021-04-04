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台南47歲男今掃墓心梗昏迷 心電圖線上判讀送醫救一命

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市47歲今李姓市民今天到南區南山公墓掃墓時，突然昏倒意識不清，全身癱軟在地，德興消防分隊員在救護車上對李施作12導程心電圖監測，經由線上醫師判讀後，發現為急性心肌梗塞，盡速將患者送往台南市立醫院，在黃金時間內經院方後續搶救後病情穩定。

清明連假期間，正當民眾紛紛掃墓慎終追遠時，台南市消防局救護救護中心接獲通報南區南山公墓內有男性民眾意識不清、全身癱軟需要叫救護車的急救案件。

德興分隊救護人員吳瑋真、謝維育及兩位救護志工黃敬雅、梁玥華前往救護。到達後發現李意識不清、四肢無力，家屬表示掃墓工作到一半有胸悶、冒冷汗情形。

救護人員監測生命徵象後發現患者不僅血壓過低、血糖值也快達600mg/dl，現場救護人員趕緊於現場施作靜脈注射。李好不容易稍微清醒才表示自己的胸口不適。

李被送上車後救護人員再對患者施作12導程心電圖監測，經由電子化救護系統線上醫師判讀後，發現為急性心肌梗塞，現場2名消防人員和2位救護志工共同接手持續車上救護處置，並盡速將患者送往台南市立醫院。最後，李在黃金時間內經院方後續搶救後挽回一命。

台南市李姓男市民掃墓時昏倒，救護人員對李施作12導程心電圖監測，經由線上醫師判讀後，發現為急性心肌梗塞，送往台南市立醫院救回一命。圖／德興消防分隊提供
台南市李姓男市民掃墓時昏倒，救護人員對李施作12導程心電圖監測，經由線上醫師判讀後，發現為急性心肌梗塞，送往台南市立醫院救回一命。圖／德興消防分隊提供

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