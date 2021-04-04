高雄後勁武聖宮深夜遶境引民怨 環保、消防、警方分頭蒐證開罰

高雄楠梓後勁武聖宮昨晚在左營區遶境、放煙火，超過晚間10點仍在進行，妨害安寧引發民怨，民眾紛紛在臉書社群表達不滿，1999專線、110報案接獲不少抗議電話，消防局、環保局、左營警分局表示會依權責開罰。

高雄市政府聯合服務中心主任蔣奇樺說，昨晚高雄市1999確實接到多通電話，反映宮廟鞭炮噪音等問題，因屬現場噪音問題，晚間10點前，線上直接轉110受理。噪音、空汙及路面髒亂部分，共錄案噪音7件、空汙4件、路面髒亂5件，交由環保局處理。

左營警分局表示，楠梓區後勁武聖宮昨天上午7點至晚上10點申請在左營區舉辦遶境活動，遶境活動期間，左營分局編排警力40人、義交20人維持交通、秩序，晚間9點30分，警方主動向主辦單位第一次勸導須在10點前結束遶境活動，但主辦單位遲至晚間10點半才結束。

活動期間廟方燃放鞭炮妨礙安寧，晚間6點至8點陸續有民眾打110報案，總計有33件，左營分局依違反道路交通管理處罰條例道路障礙，及活動逾時開罰2件，消防、環保單位也各依活動逾時、燃放鞭炮、妨害安寧等違規情事開罰。

環保局表示，後勁武聖宮因燃放炮竹，遭民眾檢舉空氣汙染案件，將依違反空氣汙染防制法告發1200元以上、10萬元以下罰鍰。噪音部分，經現場採證，後續會依噪音管制法裁罰3千元、以上3萬元以下罰款。