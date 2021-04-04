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影／空勤直升機外海救護 印尼籍船員腳指頭被纜繩打斷
一艘獅子山籍貨輪昨天下午在濁水溪外海求救，一名印尼籍船員左腳指頭被纜繩打斷受傷，海巡和空勤派陸空搶救，空勤總隊直升機載傷者到童綜合醫院治療，船員左腳指被遭重壓已截肢。
獅子山籍貨輪昨天下午3點多，在濁水溪西方33浬處海域，23歲印尼籍船員腳趾頭被纜繩打斷受傷，貨輪向國家搜救中心請求協助，空中勤務總隊和海巡署台中海巡隊接獲通報，同時出動直升機及巡防艇前往救援，空勤直升機先接觸貨輪，將傷者吊掛上岸，送到梧棲童綜合醫院急救。
童綜合醫院表示，印尼籍船員到院時，意識清楚，左腳遭重壓截肢，目前收住普通病房，新光號貨輪船長和印尼籍船員，今天都感謝空勤總隊直升機和台中海巡隊派巡防艇協助。
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