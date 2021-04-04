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機車明明停診所怎會不見 八旬翁讚警察好厲害
高雄市大寮區一名八旬老翁騎車去診所接老婆回家，兩人步出診所發現代步機車消失無蹤，急忙報警找車。警方到場發現老翁說詞反覆，擔心老人家記錯地點，員警展開地毯式搜尋，不久在診所附近超市找到老翁以為「被偷的車」，老翁搔頭反問，為何車子出現在這裡。
黃姓老翁（ 87歲）的妻子前天外出看病，黃翁依約騎車去鳳林三路的中醫診所接人，兩人要回家才發現車不見了。老翁心想，明明人進去診所不久，機車怎會在短短幾分鐘內消失無蹤，著急下報警求助。
大寮分駐所獲報到場，兩名員警詢問報案人相關細節，卻發現老翁說詞反覆，當下決定分工合作，一人安撫老夫妻緊張情緒，另一人去鄰近商場找車，果真在附近的超市停車場發現老翁機車。
警方今天說，老先生看見機車非常驚訝，反問為何他的車出現在超市，員警仔細詢問當天行程，老翁猛然想起，他確實曾去超市，他自己把車停在停車格沒錯，感謝警方抽絲剝繭喚起他的記憶，效果比醫生開的藥還好。
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