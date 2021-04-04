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婦人寺中吃齋噎到 消防、急診都相距約百公尺撿回一命

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市江姓婦人今天陪她的母親到極樂寺參拜，中午留在寺中用餐時，因噎到昏厥倒地，頭部撞傷流了不少血。所幸消防分隊就在道路斜對面，醫院就在隔壁，很快送進醫院，由醫護人員協助排除呼吸道異物，救回一命。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心中午12點50分左右接獲報案，信二路極樂寺地下室餐廳有人跌倒受傷，需要救援。

極樂寺內志工說，江女是陪媽媽到極樂寺參拜，中午用餐時突然倒地，頭部撞傷流了好多血。江女後來昏了過去，嘴唇發紺，失去呼吸心跳。

消防局信二分隊與極樂寺相隔不到100公尺，救護人員很快駕駛救護車趕到現場，將江女送上救護車，載往150公尺外的衛生福利部基隆醫院急診室。醫護人員發現江女因噎到昏厥，緊急排除呼吸道異物，恢復生命徵象。

基隆市江姓婦人今在極樂寺用餐時，因噎到昏厥，消防人員急送醫院救回一命。記者邱瑞杰／攝影
基隆市江姓婦人今在極樂寺用餐時，因噎到昏厥，消防人員急送醫院救回一命。記者邱瑞杰／攝影

基隆 醫護人員 救護車

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