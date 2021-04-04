疑把交管維安當臨檢 逃逸移工棄車藏匿摔死

南投縣仁愛鄉投80線明隧道旁傳有民眾墜落溪谷事故，2名印尼籍逃逸移工2日騎車行經該路段，疑看見大批交管警力當成臨檢，嚇到棄車藏匿在隧道旁的狹窄邊坡，卻不慎摔落墜50米溪谷釀1死1傷，詳細事發原因仍待警方調查釐清。

據了解，本月2日傍晚，這對男女逃逸移工2人共乘一輛機車行經投80線明隧道時，疑似看見前方有大批警力，誤以為前方臨檢交管，嚇得他們立刻停車，將機車停在明隧道旁後，雙雙跨越護欄就躲在狹窄邊坡上，想等警方撤哨後才離開。

未料，2人藏匿期間，該名女性移工疑一時沒站穩，滑落邊坡掉下深達50米的北港溪床，同行的男性移工疑伸手搭救不成，也跟著滾落邊坡，直到當天晚上8時許才被鄰近部落居民發現，緊急通報警消前往搜救，消息也因此在當地傳開。

南投縣消防局表示，4月2日晚上8時許接獲報案，指稱互助村投80線明隧道下方有人墜落邊坡，當下派遣國姓消防分隊馳援搜救，抵赴現場後先後救出1男1女，男性傷者全身擦挫傷並有多處骨折，女性傷者在溪床尋獲時則已明顯死亡。

有部落居民指出，事發當天，前總統馬英九上午率馬英九基金會「大九學堂」參訪霧社事件紀念公園，下午則轉赴互助村清流部落，往返間均有特勤警力維安，而馬在傍晚5時多離開互助村，懷疑移工可能碰上交管警力嚇到才釀意外。