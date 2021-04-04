影／「火神的眼淚」夯 台南消防拍KUSO版防火宣導

公視拍攝「火神的眼淚」詮釋打火英雄背後故事引起話題，台南市官田消防分隊搶搭該劇熱潮，推出KUSO版，由消防隊員化身為外送員、119則為外送平台，希望能藉著影片推出，解決民眾可能會遇到的家庭災害及基本防災觀念。

「火」劇敘述，打火兄弟出勤面臨驚險打火、救護與救援過程，看見人性與社會百態，也揭露許多消防職業不為人知的心酸故事，讓官田消防分隊同仁心有戚戚焉，這次聯手拍攝KUSO版，希望強化消防宣導。

根據消防局資料，神明廳火警比例高居不下，消防局提醒民眾應定期汰換老舊電線、使用檢驗合格神明燈具，目前水情嚴峻，更應珍惜水資源。

統計資料也顯示，住宅火警40%為烹飪不慎，這支KUSO版影片，也介紹油鍋起火正確處置方式，宣導民眾安裝住宅用火災警報器，為居家防火多一道守護防線。