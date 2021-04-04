聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「火神的眼淚」夯 台南消防拍KUSO版防火宣導
公視拍攝「火神的眼淚」詮釋打火英雄背後故事引起話題，台南市官田消防分隊搶搭該劇熱潮，推出KUSO版，由消防隊員化身為外送員、119則為外送平台，希望能藉著影片推出，解決民眾可能會遇到的家庭災害及基本防災觀念。
「火」劇敘述，打火兄弟出勤面臨驚險打火、救護與救援過程，看見人性與社會百態，也揭露許多消防職業不為人知的心酸故事，讓官田消防分隊同仁心有戚戚焉，這次聯手拍攝KUSO版，希望強化消防宣導。
根據消防局資料，神明廳火警比例高居不下，消防局提醒民眾應定期汰換老舊電線、使用檢驗合格神明燈具，目前水情嚴峻，更應珍惜水資源。
統計資料也顯示，住宅火警40%為烹飪不慎，這支KUSO版影片，也介紹油鍋起火正確處置方式，宣導民眾安裝住宅用火災警報器，為居家防火多一道守護防線。
消防局長李明峯、第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，神明燈應設置在有防火區劃空間，盡量不要裝潢，若要裝潢也應採用耐燃材料，且空間中應有兩個不同方向避難路徑，窗戶不要加裝鐵窗。而住宅式宮廟等較危險場所，建議裝設住宅用火災警報器，消防局可以免費提供1顆，廟方可向當地消防機關詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言