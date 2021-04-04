連續2晚！千萬車隊夜衝花蓮送物資 不做以後會後悔

台鐵408車次太魯閣號在花蓮發生重大事故，釀嚴重死傷，搜救行動至今持續，各界物資也不斷挹注，其中有一支車隊是由BMW、賓士、保時捷和皮卡等百萬名車組成，格外醒目。號召這支車隊的桃園市龜山分局迴龍警友站顧問蕭勝方表示，有些事情今天不做，明天就會後悔。

41歲的蕭勝方平時熱心公益，每月固定捐贈物資給育幼院或社福機構，幫助孤兒及弱勢兒童。2日晚間，他看到手機不斷跳出關於太魯閣號事故的不幸消息，又看到救難人員摸黑爬出隧道後的疲累模樣，感覺自己應該也要在這件事情上盡一點力，於是號召平時會固定聚會的車友們一起送物資，馬上獲不少人響應，短短半小時就募得2萬元，12輛百萬名車在迴龍集結出發。

蕭勝方說，車隊總共去過2次花蓮，第一次是2日深夜、第二次是今天（4日）凌晨，準備的物資包括麵包、餅乾、礦泉水和運動飲料等等，都是方便補充體力的東西。雖然是去幫助別人，但自己在過程中也受人幫助不少，例如國道警察幫忙引導車隊開上石碇交流道，超商和賣場店員也自掏腰包贊助車隊買物資，旅途處處都是台灣人的人情味。