台中複雜路口2月開通今釀1死 警官：早提醒遲早出大事

台中市東區復興東一街在2月10日改雙向通行，原復興路四段與復興東一街的大彎道處有設置中央分隔島，但改雙向通行後，也移除分隔島並設置開口，不過因道路設計與用路人習慣，該處綠燈通行時，往復興東一街、復興路四段的汽機車有直行、右轉的兩方向交會，常釀車禍，開通迄今已釀15起車禍，其中在2日發生的車禍，女騎士因顱內出血，傷重不治，今天有曾配合會勘的警官，語重心長在臉書表示「都警告早晚出大事」。

該名警官在臉書表示，今天得知2日在轄內某路口發生車禍的女騎士，已傷重不治，他心情沉重，因該路口在2月10日開通後，車禍頻傳，交通局、市警局、分局、民代都已會勘多次，發現問題了，雖然交通局並非完全沒改善，但改的都不是重點，他在會勘時「已警告早晚會出大事」、「這是意外？還是人禍？心裡很清楚」。

據查，台中市東區復興東一街原本為單行道，不過因道路緊鄰三井不動產集團正在開發的Outlet，市府為了地方發展，將復興東一街改為雙向通行，原本與復興東一街連接的復興路四段，是一處大彎道，原本復興路四段有中央分隔島，但市府改為雙向通行後，也把中央分隔島移除，讓行駛在復興路四段的用路人，可以在原本的彎道處，直接行駛往復興東一街的方向。

不過有地方人士就指出，市府如此設計後，沒有考慮到台灣用路人的行駛習慣，造成汽機車的用路人，若從沿東區復興路四段由復興東路往振興路方向行駛時，行經復興路四段、復興東一街的路口時，在綠燈通行的狀態下，會有往右、直行兩方向的汽、機車可以同時行駛，不過因台灣機車駕駛都習慣行駛在外側車道，但交通局卻設計在該路口時，機車駕駛要提前行駛到內側車道，若有民眾搞不清楚，汽、機車兩方向的用路人常會在該路口交叉，稍有不慎就會發生車禍。