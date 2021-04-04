清明節掃墓 台南市2天來公墓、雜草火警14起

清明節慎終追遠，緬懷祖先德澤的重要日子，民眾前往先人墓地掃墓祭祖，台南市2天來共發生公墓和雜草火災共14起，消防局在各大公墓提供水袋給民眾滅火。

台南市消防局統計，4月2日、3日台南轄區公墓火警共計5起，雜草火警為9件，為避免民眾因焚燒紙錢及放鞭炮不慎，引發田野火災。消防局與各轄區公所結合，3月底前完成公墓除草，另外也與區公所、殯葬業者結合，在主要公墓出入口，準備儲水桶，發放水袋提供掃墓民眾撲滅火源，降低火警發生機率。

慎終追遠向來是國人的良好風俗，因應低碳環保趨勢，台南市長黃偉哲請民眾響應金紙減量及塔內不持香，配合以功代金及紙錢集中燒。