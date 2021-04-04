七旬老翁獨攀墜十米深谷 搜救隊走捷徑火速救援

嘉義市一名71歲蘇姓男子4月2號上午，獨自一人攀登嘉義縣梅山瑞太古道，登山杖不慎卡在鐵絲網中，跌入10米深谷，警消獲報組成18人搜救小組，在專家的建議下取捷徑，將老翁懸掛起，緊急送往醫院急救，蘇姓男子目前仍未脫離險境。

蘇男少校退伍家住嘉義市，上午告知家中妻女將獨自一人前往梅山瑞太古道健行，據後方山友描述，蘇男當時登山杖被鐵絲網勾住，使勁去拔，重心不穩不慎跌落山谷後消失蹤跡。

後方山友使勁呼喊，蘇男都沒有回應，急忙報警，瑞里派出所員警獲報後會同瑞里民防小隊及梅山、太和義消等18人組成搜救小組；登山專家建議，如循傳統路線估計得耗費約50分鐘，建議從半山腰取捷徑，僅需15分鐘。

搜救小組手持擔架，在一處約10米深地勢險峻深谷發現蘇男，蘇男被尋獲時意識不清，頭部後腦杓持續性出血，搜救隊員輪流以擔架將傷者運出瑞太古道，送往嘉義榮民醫院救治，目前仍在加護病房急救觀察。