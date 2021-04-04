綠營湧林佳龍臉書喊加油 學者：取暖文化只剩網路治國

太魯閣408次列車前天發生嚴重事故，除優先的救災事宜，交通部長林佳龍相關政治責任也受外界矚目，事發後林佳龍多次在臉書上說明救災進度，也表達會負起政治責任的態度，每篇貼文底下皆有綠營黨公職前來加油打氣。東華大學民族事務與發展系教授施正鋒表示，這是民進黨的取暖文化，在網路上做操作也反映了民進黨公共安全等正經事做不好，只剩網路治國。

事發至今，在林佳龍臉書留言打氣者，包括立法院副院長蔡其昌說「部長加油、救災人員加油，大家辛苦了」；民進黨立委蔡易餘說「部長和各位第一線救災人員辛苦了！加油」；民進黨台北市議員陳怡君說「救難人員及部長辛苦了！相信沒人願意發生這樣的事。後續很多作業還需要您出面，也請部長保重身體」；民進黨新竹市議員李妍慧說「部長勇於承擔，加油」等。

施正鋒表示，自己在花蓮授課，經常要往返台北、花蓮，沒想到自己這麼頻繁地搭乘的路線是如此地需要膽戰心驚；台鐵改革已說了很久，但最大的兩項改革是包裝與行銷，最基本的安全卻沒顯著改善，令人搖頭。

施正鋒指出，所謂的政治責任，就是對社會大眾有交代，不是善後了事，這攸關政治人物的名節、而非面子問題；一般而言，除了接受國會的詢答，政治責任就是一鞠躬下台。

施正鋒說，承擔政治責任不是承認犯錯、有罪，而是接受道德上的義務，應該超脫政府的盤算、政黨的利益、或個人的前途；要是選民覺得惋惜，願意再給一次機會，終有東山再起的機會，戀棧是經不起歷史的考驗。