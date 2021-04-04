太魯閣號事故 鄭文燦捐一個月薪水
台鐵408車次太魯閣號事故釀嚴重死傷，許多家庭遭逢巨變，桃園市長鄭文燦稍早在臉書宣布捐出一個月薪資所得，為救災復原盡一分心力。桃園市有30位市民受傷，4位遭逢巨變亡故，市府也會全程陪伴他們的家人度過生命的難關。
他呼籲，希望民眾在這個時刻伸出援手，給予溫暖打氣；也能彼此互相扶持，以捐款方式，協助家屬後續善後事宜。相信大家團結一起，能給予更多的後援，共同並肩而行。祈求亡者安息，傷者平安。
台鐵史上最嚴重事故
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言