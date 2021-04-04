太魯閣號事故 鄭文燦捐一個月薪水

台鐵408車次太魯閣號事故釀嚴重死傷，許多家庭遭逢巨變，桃園市長鄭文燦稍早在臉書宣布捐出一個月薪資所得，為救災復原盡一分心力。桃園市有30位市民受傷，4位遭逢巨變亡故，市府也會全程陪伴他們的家人度過生命的難關。

他呼籲，希望民眾在這個時刻伸出援手，給予溫暖打氣；也能彼此互相扶持，以捐款方式，協助家屬後續善後事宜。相信大家團結一起，能給予更多的後援，共同並肩而行。祈求亡者安息，傷者平安。