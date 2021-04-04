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影／賓士女酒駕肇逃路人全拍 她辯到院關心警依法送辦
台中市廖姓女子在今早駕駛賓士車行經西屯區台灣大道時，與一名曹姓騎士發生碰撞，曹機車倒地後，再碰撞到路旁停車格內的2輛機車，當時有民眾發現，趕緊拿出手機拍攝，並要廖「你不要動」，未料廖女仍駛離現場，不過警方到醫院詢問曹姓傷者狀況時，廖女已在醫院關心傷者，且經查詢報案系統，廖女在案發時也有報案，不過廖女有酒精濃度，將依公共危險罪送辦，是否構成肇事逃逸，將由檢方認定。
據查，廖姓女子（30歲）今天清晨8時許，駕駛賓士車沿西屯區台灣大道往工業區一路方向行駛，案發時，廖女欲從快車道切到慢車道，撞上在慢車道騎車的曹姓男子（25歲），發生碰撞後，曹機車還波及路旁2輛機車，當時有數名民眾看到，連忙報案，並拿出手機蒐證，有民眾不斷跟廖女稱「不要動」，但廖女仍駛離現場。
警方獲報到場時，曹姓男子已被送往中港澄清醫院治療，警方到場時，涉嫌肇事的廖姓女子也在醫院，經警方酒測，廖女酒精濃度達每公升0.29毫克，曹無酒精濃度。
廖女辯稱，她是凌晨與朋友聚會，有吃燒酒雞，她不是肇事逃逸，案發後有報案，駛離現場是為了到醫院關心。
台中市第六警分局交通分隊認定，廖女酒精濃度超標，涉公共危險罪事證明確，將依法送辦，不過廖女在案發後有報案紀錄、另外也在醫院關心傷者，是否涉及肇事逃逸，將一併函送檢察官認定。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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