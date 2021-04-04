南一段傳山難 男山友疑半夜如廁摔落山谷失蹤

清明連假高雄傳山難事故，40歲翁姓男山友與友人相約攀爬中央山脈南一段，昨早出發前意外失蹤，警消獲報後上山搜救，在營地附近邊坡發現帽子與營杖，懷疑翁男墜落山谷，今早申請空勤直升機加入救援，至今未發現失蹤山友身影。

翁男與6名友人組登山隊申請攀爬南一段，4 月2日從南橫中之關出發，晚間在關山前營地紮營，沿途挑戰關山、海諾南、卑南主山等座百岳，預計6日從高雄藤枝下山。

昨天清晨，登山隊出發前發現翁姓隊友的登山背包放在營地，人卻不見蹤影，四處呼喊都找不到人，懷疑翁男可能半夜上廁所摔落山谷，隊友通報高市消防局搜救。