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騎單車英格蘭籍男子墜落中橫山谷 命危搶救中
一名年約60歲英格蘭籍男子今天在中橫公路騎單車，在西寶國小附近的台8線161公里處，不明原因衝出公路摔落山谷。花蓮縣消防局表示，接觸男子發現已無生命跡象，現在正加派消防車和人力搬運，緊急送醫急救。
消防局表示，今天上午9時許，在台灣工作的英格蘭籍男子趁假日出門騎單車，在台8線161公里處，單車不慎衝出公路，連人帶車墜落山谷。經過與外籍民眾詢問確認，確切摔落地點，並用空拍機查看有在山谷看到人。
消防局指出，新秀分隊回報，從164公里處、山坡下方較接近患者的地方，嘗試接觸傷患；但山坡較陡峭，接觸傷患後發現是命危狀態，現場需要1車2人協助搬運。消防局立即加派北埔42車、1車2人前往協助，盡快救援搶救無生命跡象男子。
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