騎單車英格蘭籍男子墜落中橫山谷 命危搶救中

一名年約60歲英格蘭籍男子今天在中橫公路騎單車，在西寶國小附近的台8線161公里處，不明原因衝出公路摔落山谷。花蓮縣消防局表示，接觸男子發現已無生命跡象，現在正加派消防車和人力搬運，緊急送醫急救。

消防局表示，今天上午9時許，在台灣工作的英格蘭籍男子趁假日出門騎單車，在台8線161公里處，單車不慎衝出公路，連人帶車墜落山谷。經過與外籍民眾詢問確認，確切摔落地點，並用空拍機查看有在山谷看到人。