太魯閣號事故宜蘭唯一罹難者 警方協助家屬專車護送

台鐵太魯閣號撞車意外，造成重大死傷，宜蘭唯一罹難者31歲蔡姓女子身分證認，礁溪警分局接獲花蓮來電，請求通知家屬到花蓮處理後續事宜，立即指派專車協助開道、專人幫忙開車，陪同家屬走過艱難的一段路，昨晚領回親人的遺體置員山福園。

據了解，這名蔡姓女子未婚，家住頭城鎮，原本4名要好的友人姐妹淘要共遊花蓮，其中1人開車前往，另外3人搭乘這班列車都出了意外，共赴黃泉。經過身分比對，礁溪警分局昨天接獲花蓮警分局偵查隊來電通知，3分鐘內透過戶役政及車籍系統找到家屬，得知蔡女的父母及姐妹剛剛在前往花蓮的路上。