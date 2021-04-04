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太魯閣號事故宜蘭唯一罹難者 警方協助家屬專車護送

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
太魯閣撞車事故中的宜蘭唯一罹難者，礁溪警方協助家屬專車專人護送，昨晚領回親人遺體。圖／警方提供
太魯閣撞車事故中的宜蘭唯一罹難者，礁溪警方協助家屬專車專人護送，昨晚領回親人遺體。圖／警方提供

台鐵太魯閣號撞車意外，造成重大死傷，宜蘭唯一罹難者31歲蔡姓女子身分證認，礁溪警分局接獲花蓮來電，請求通知家屬到花蓮處理後續事宜，立即指派專車協助開道、專人幫忙開車，陪同家屬走過艱難的一段路，昨晚領回親人的遺體置員山福園。

據了解，這名蔡姓女子未婚，家住頭城鎮，原本4名要好的友人姐妹淘要共遊花蓮，其中1人開車前往，另外3人搭乘這班列車都出了意外，共赴黃泉。經過身分比對，礁溪警分局昨天接獲花蓮警分局偵查隊來電通知，3分鐘內透過戶役政及車籍系統找到家屬，得知蔡女的父母及姐妹剛剛在前往花蓮的路上。

礁溪警分局立即啟動安家服務，指派專車專人前往花蓮陪同家屬辦理程序，由於家屬經過2天徹夜未眠相當疲累，警方基於安全考量，主動提出返程時由偵查隊警員韓宇幫忙開車，讓他們在車上休息，小隊長黃俊豪則開警備車進行前導，晚間7點返回宜蘭，讓家屬十分感謝。蔡女遺體暫置員山福園冰存，縣長林姿妙今天將前往致哀。

太魯閣撞車事故中的宜蘭唯一罹難者，礁溪警方協助家屬專車專人護送，昨晚領回親人遺體。圖／警方提供
太魯閣撞車事故中的宜蘭唯一罹難者，礁溪警方協助家屬專車專人護送，昨晚領回親人遺體。圖／警方提供

台鐵 太魯閣撞車事故

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