太魯閣號事故宜蘭唯一罹難者 警方協助家屬專車護送
台鐵太魯閣號撞車意外，造成重大死傷，宜蘭唯一罹難者31歲蔡姓女子身分證認，礁溪警分局接獲花蓮來電，請求通知家屬到花蓮處理後續事宜，立即指派專車協助開道、專人幫忙開車，陪同家屬走過艱難的一段路，昨晚領回親人的遺體置員山福園。
據了解，這名蔡姓女子未婚，家住頭城鎮，原本4名要好的友人姐妹淘要共遊花蓮，其中1人開車前往，另外3人搭乘這班列車都出了意外，共赴黃泉。經過身分比對，礁溪警分局昨天接獲花蓮警分局偵查隊來電通知，3分鐘內透過戶役政及車籍系統找到家屬，得知蔡女的父母及姐妹剛剛在前往花蓮的路上。
礁溪警分局立即啟動安家服務，指派專車專人前往花蓮陪同家屬辦理程序，由於家屬經過2天徹夜未眠相當疲累，警方基於安全考量，主動提出返程時由偵查隊警員韓宇幫忙開車，讓他們在車上休息，小隊長黃俊豪則開警備車進行前導，晚間7點返回宜蘭，讓家屬十分感謝。蔡女遺體暫置員山福園冰存，縣長林姿妙今天將前往致哀。
台鐵史上最嚴重事故
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