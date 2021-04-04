3歲女童走失 警出動另類執勤夥伴「小熊」陪伴

昨天下午16時許，民眾報案在台北市大安森林公園內，看到一名女童表情驚恐地在園區內徘徊，身邊沒有家長陪同，需警方到場協助，大安警分局瑞安街派出所獲報後立即派遣員警趕往現場處理，並取出日前台北市警察局配發的小熊布偶，安慰驚恐的女童，隨後員警聯繫到遍尋女童不著的母親，母親見女兒平安無恙，非常感謝員警如此用心的照顧。

警員羅子恩、孫宇岑昨天接到報案趕赴現場，只見一名3歲女童眼眶泛淚表情驚恐在現場徘徊，詢問女童家長姓名、住址，卻因女童年幼無法清楚表達，僅向員警表示要找媽媽。

為了安撫女童不安的情緒，員警立即拿出日前台北市警察局配發的小熊布偶給女童，女童見小熊布偶後眼睛為之一亮，頻頻向員警點頭，員警同時聯繋所內值班同仁告知女童特徵，果然不久後就接獲勤務指揮中心通報，有家長報案小孩在大安森林公園裡走失，隨後經員警聯繫確定報案人即為走失迷童母親，相約在大安森林公園捷運站5號出口會合，女童一見到媽媽終於露出開心的表情。

女童母親廖女向警方表示，趁著連假帶小孩來大安森林公園遊玩，因人潮眾多，才一轉身就發現女童不見，非常懊惱自責，在遍尋不著的情況下撥打110報案，非常感謝員警即時協助及細心安撫。

台北市警察局日前參考國外警政制度，發給各警分局一批小熊布偶，放在巡邏車內，成為另類的執勤夥伴，緣由是北市警局與學者研析各國警察制度時，得知荷蘭警車出勤時會帶上熊布偶，在事故現場看到有幼童時，就能拿出布偶安撫徬徨無助的幼童。