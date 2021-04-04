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透天厝2樓暗夜起火 一家四口住1樓緊急逃生

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今天凌晨1點20分接獲報案，屏東市清進巷發生住宅火警，現場是3樓透天厝，2樓起火燃燒，該戶一家四口住在1樓，父親發現火警後趕緊叫醒家人，隨即逃生，消防人員趕抵現場時，4人都以在屋外，屋內無人受困，隨即布水線搶救，火勢在30分鐘內撲滅，火災原因由消防局火調科調查。

屏東縣消防局今凌晨1點20分接獲報案，屏東市清進巷發生火警，派遣屏東分隊、屏二分隊與長治分隊出動，現場3樓建築物，2樓部分起火燃燒，立即出2水線入室搶救，火勢在1點33分控制，1點38分火勢撲滅，1點47分殘火處理結束，現場沒有人員受困、受傷，燃燒面積約25平方公尺。

該戶一家四口住在1樓，父親屋主許男，暗夜聽到聲響，發現2樓起火燃燒，趕緊通知1樓的家人們趕緊逃生，現場起火2樓是神明廳，起火原因仍待調查。

屏東縣消防局提醒民眾，清明期間，祭祖拜拜時，檢查神明廳的電線情況，電線容易老化，也要檢查火源，等全數熄滅後離開，人離火熄。

屏東市清進巷今天凌晨發生住宅火警，2樓起火，好在一家四人住在一樓，緊急發現火災後趕緊逃生，無人員受困受傷。記者劉星君／翻攝
屏東市清進巷今天凌晨發生住宅火警，2樓起火，好在一家四人住在一樓，緊急發現火災後趕緊逃生，無人員受困受傷。記者劉星君／翻攝
屏東市清進巷今天凌晨發生住宅火警，2樓起火，好在一家四人住在一樓，緊急發現火災後趕緊逃生，無人員受困受傷。記者劉星君／翻攝
屏東市清進巷今天凌晨發生住宅火警，2樓起火，好在一家四人住在一樓，緊急發現火災後趕緊逃生，無人員受困受傷。記者劉星君／翻攝

屏東縣 老化

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