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影／同鄉酒後嗓門大看不下去 移工出聲制止演成全武行
台中市中區東協廣場今天凌晨2時許，傳出有泰籍移工打架糾紛，警方獲報到場後，一名阿姓移工遭毆打，嘴角流血受傷。警方帶回現場涉嫌打人的泰籍沙姓、速姓男子等二人。據查，被打的阿姓移工與友人酒後行經該處時，因說話太大聲，有其他同鄉制止後，發生口角後演變成打架案件，涉嫌打人的兩名移工，都被警方依違反社維法送辦。
台中市第一警分局在今天凌晨2時許獲報，東協廣場有外籍移工的打架糾紛，警方到場時，發現有移工酒後推擠、打架，涉案人還跑給警察追，警方現場帶回阿姓（27歲）、沙姓（26歲）、速姓（29歲）等3名泰籍男移工，阿姓移工被帶回時嘴角還流血，但向警方表示，不願就醫。
據查，泰籍阿姓移工與一群友人在今天凌晨行經案發地點時，因酒後說話聲音太大，遭另2名互不相識沙姓、速姓移工制止互罵後，產生糾紛。
警方到場發現，立即制止雙方衝突，並將涉案3人全數帶回，阿姓移工雖不提出傷害告訴，但警方仍依社會秩序維護法將沙姓、速姓移工送辦。
第一警分局表示，對於維護社會秩序及市民安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民安心的生活環境。
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