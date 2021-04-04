快訊

太魯閣號事故傳已口頭請辭 林佳龍：該負責任不會迴避

太魯閣號罹難者確認身分下修為48人 檢察長：不排除再變動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小一男童踏破地面採光罩 掉落地下室停車場

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局昨晚間8點3分接獲民眾報案，在屏東市地政事務所前有小朋友墜落地下1樓停車場，消防人員到場時發現1樓上方採光罩破損，現場民眾說，8歲男童疑玩耍時不慎踏破採光罩失足墜落，消防人員架設雙節梯、繩索，從破口處進入地下室，並在上方執行高索救助，將男童運送到地面脫困，男童送往屏東基督教醫院救治，頭胸手擦挫傷，意識清醒。

屏東縣消防局3日晚間獲報後，趕抵現場，8歲男童疑在玩耍，誤將覆蓋天井壓克力板踩破，掉到B1地下室停車場受傷。

現場適逢晚班人員下班，無法從大門口抵達，救助人員評估，由破損處救援最迅速，搬運雙節梯、繩索、頸圈和長背板由上方進入，接觸傷者後，傷勢和生命徵象評估，穿戴頸圈、長背板以繩索固定，其他人員架設繩索等待救治傷者結束後由上方開口處執行高索救助。

在警義消通力合作，順利將男童運送至地面脫困，救護人員並再次檢傷確認孩童臉部、肢體多處擦傷、意識清楚，送往屏東基督教醫院救治，男童意識清楚，頭胸手擦挫傷。

屏東縣府地政處指出，派人到屏基了解男童情況，並向家屬致意，也會同屏東地政事務所到場查看破損採光罩，後續研議補強措施，可能將採光罩改換為鐵片，該處所先前未發生類似情形。

8歲男童昨天晚間在屏東縣地政事務所附近，疑玩耍時不慎踏破採光罩失足掉落地下一樓的停車場，消防人員將男童救出後送醫，意識清醒，頭胸手擦挫傷。記者劉星君／翻攝
8歲男童昨天晚間在屏東縣地政事務所附近，疑玩耍時不慎踏破採光罩失足掉落地下一樓的停車場，消防人員將男童救出後送醫，意識清醒，頭胸手擦挫傷。記者劉星君／翻攝
8歲男童昨天晚間在屏東縣地政事務所附近，疑玩耍時不慎踏破採光罩失足掉落地下一樓的停車場，消防人員將男童救出後送醫，意識清醒，頭胸手擦挫傷。記者劉星君／翻攝
8歲男童昨天晚間在屏東縣地政事務所附近，疑玩耍時不慎踏破採光罩失足掉落地下一樓的停車場，消防人員將男童救出後送醫，意識清醒，頭胸手擦挫傷。記者劉星君／翻攝
8歲男童昨天晚間在屏東縣地政事務所附近，疑玩耍時不慎踏破採光罩失足掉落地下一樓的停車場，消防人員將男童救出後送醫，意識清醒，頭胸手擦挫傷。記者劉星君／翻攝
8歲男童昨天晚間在屏東縣地政事務所附近，疑玩耍時不慎踏破採光罩失足掉落地下一樓的停車場，消防人員將男童救出後送醫，意識清醒，頭胸手擦挫傷。記者劉星君／翻攝

屏東縣 停車場

延伸閱讀

乘車返鄉竟天人永隔 男多處骨折仍忍痛指認親屬

一家4口坐上台鐵太魯閣號出事 媽媽重傷女兒堅強

年輕護理師趕上班撞橋墩摔落3層樓高橋下 送醫急救中

影／80歲翁駕搬運車 疑閃大車失控衝落邊坡雙腳骨折

相關新聞

影／汽車超車撞翻對向重機 騎士彈飛送醫急救不治

阿婆灣再傳死亡車禍！昨天下午4時，一名35歲張姓男子，騎車與朋友出遊，行經台三線阿婆灣附近南向351.5公里處，遭一輛黑...

漁獵課學童溺死 南投暫停促檢視安全

南投縣仁愛鄉一所國小日前在濁水溪畔上傳統漁獵課程時，有二名五年級男學童不慎溺水，其中一名男童獲救，但另名余姓男童失蹤，消...

3歲女童走失 警出動另類執勤夥伴「小熊」陪伴

昨天下午16時許，民眾報案在台北市大安森林公園內，看到一名女童表情驚恐地在園區內徘徊，身邊沒有家長陪同，需警方到場協助，...

影／東北角海岸挑選下竿地點 釣客失足落海不治

新北市高姓男子今天凌晨到瑞芳海岸釣魚，在岸際挑選下竿地點時落海。消防人員獲報前往搜救，救上岸時已無呼吸心跳，施以心肺復甦...

透天厝2樓暗夜起火 一家四口住1樓緊急逃生

屏東縣消防局今天凌晨1點20分接獲報案，屏東市清進巷發生住宅火警，現場是3樓透天厝，2樓起火燃燒，該戶一家四口住在1樓，...

影／同鄉酒後嗓門大看不下去 移工出聲制止演成全武行

台中市中區東協廣場今天凌晨2時許，傳出有泰籍移工打架糾紛，警方獲報到場後，一名阿姓移工遭毆打，嘴角流血受傷。警方帶回現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。