小一男童踏破地面採光罩 掉落地下室停車場

屏東縣消防局昨晚間8點3分接獲民眾報案，在屏東市地政事務所前有小朋友墜落地下1樓停車場，消防人員到場時發現1樓上方採光罩破損，現場民眾說，8歲男童疑玩耍時不慎踏破採光罩失足墜落，消防人員架設雙節梯、繩索，從破口處進入地下室，並在上方執行高索救助，將男童運送到地面脫困，男童送往屏東基督教醫院救治，頭胸手擦挫傷，意識清醒。

屏東縣消防局3日晚間獲報後，趕抵現場，8歲男童疑在玩耍，誤將覆蓋天井壓克力板踩破，掉到B1地下室停車場受傷。

現場適逢晚班人員下班，無法從大門口抵達，救助人員評估，由破損處救援最迅速，搬運雙節梯、繩索、頸圈和長背板由上方進入，接觸傷者後，傷勢和生命徵象評估，穿戴頸圈、長背板以繩索固定，其他人員架設繩索等待救治傷者結束後由上方開口處執行高索救助。

在警義消通力合作，順利將男童運送至地面脫困，救護人員並再次檢傷確認孩童臉部、肢體多處擦傷、意識清楚，送往屏東基督教醫院救治，男童意識清楚，頭胸手擦挫傷。