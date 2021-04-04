影／汽車超車撞翻對向重機 騎士彈飛送醫急救不治

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

阿婆灣再傳死亡車禍！昨天下午4時，一名35歲張姓男子，騎車與朋友出遊，行經台三線阿婆灣附近南向351.5公里處，遭一輛黑色轎車逆向撞上，當場失去呼吸心跳，送醫急救不治，全案依過失致死罪偵辦。

行車紀錄器畫面曝光， 26歲陳姓男子駕駛一輛黑色BMW轎車，北向行經台三線351.5公里處時，疑似認為前方車速過慢想超車，跨越地面黃線卻不慎撞上對向機車，35歲張姓男騎士彈飛，當場失去呼吸心跳。

據了解，傷者張男當時與一名男性友人騎重機尾隨友人，準備從嘉義中埔騎車去台南玩，事發當下張男跌落翻滾數圈後，倒臥路中，陳男駕駛的黑色轎車則因閃避不及，撞上張男機車後右偏撞上前方拖吊車，揚起大量塵土，張男友人發現後方事故，隨即停車查看。

據目擊者描述，當時車多，張男友人相當鎮定地報警，並在場指揮交通，等待救護車前來；嘉縣大埔消防分隊下午4時22分獲報，立即派遣救護車對倒臥路旁張男急救，並送往衛服部台南新化分院，無奈晚間仍宣告不治。

黑色轎車駕駛陳男目前仍在大埔分駐所偵訊，待今天法醫相驗，影片PO上臉書，網友紛紛在底下留言哀悼，但更多網友痛批「根本不把人命當回事」、「也超太多車了，根本沒在看路，太可惡了」，也有網友建議慢車應行駛右側車道，方便後方車輛在安全前提下超車。

陳男駕駛黑色轎車疑似認為前方車速過慢想超車。記者莊祖銘／翻攝
陳男駕駛黑色轎車疑似認為前方車速過慢想超車。記者莊祖銘／翻攝
大埔消防分隊將受傷的張姓男子抬上救護車，送往衛服部台南新化分院。記者莊祖銘／翻攝
大埔消防分隊將受傷的張姓男子抬上救護車，送往衛服部台南新化分院。記者莊祖銘／翻攝
陳男駕駛的黑色轎車閃避不及，撞上張男機車後右偏撞上前方拖吊車，揚起大量塵土。記者莊祖銘／翻攝
陳男駕駛的黑色轎車閃避不及，撞上張男機車後右偏撞上前方拖吊車，揚起大量塵土。記者莊祖銘／翻攝

大埔 台三線

延伸閱讀

太魯閣號出軌慘劇 傷患目睹親友腦漿外溢

年輕護理師趕上班撞橋墩摔落3層樓高橋下 送醫急救中

87歲嬤過馬路和機車撞 她倒地送醫急救

桃園人助CPR六都之冠 桃消防辦急救訓練

相關新聞

影／汽車超車撞翻對向重機 騎士彈飛送醫急救不治

阿婆灣再傳死亡車禍！昨天下午4時，一名35歲張姓男子，騎車與朋友出遊，行經台三線阿婆灣附近南向351.5公里處，遭一輛黑...

蘇花遇劫 女大生捐復康巴士

三月十六日蘇花公路宜蘭東澳路段發生遊覽車撞山壁，造成六死卅九傷，死者中最年輕的女大學生呂淑楨，昨天在台北市第二殯儀館舉行...

北市大同區通訊行傳槍聲 男子遭開5槍腿部中彈送醫急救

台北市大同區昌吉街一家通訊行昨天深夜發生槍擊案，一名男子在通訊行內遭人連開5槍，腿部中彈緊急送醫，開槍嫌犯隨後主動到派出...

影／基隆外木山外海一艘漁船翻覆 1人落海搶救中

基隆外木山海域，今晚近6點多，在協和發電廠旁海興游泳池外側約200公尺處，有一艘小型舢舨漁船疑因浪大翻覆，1人下落不明，...

【靈異託夢／上】等了15年無名女屍返家 託夢辦喪事、遺體發現日女兒產子

15年前屏東枋山外海發現的無名女屍，被埋在無名屍墓區多年後，近日被警方查出身分，但因亡者家屬貧困無力遷葬，中華民國善願愛心協會志工免費起掘、撿骨、火化、裝骨灰罈，並辦了一場「遲了15年的告別式」。過程中，亡者女兒道出母親曾經託夢一事，更巧合的是，她剛好在母親大體被發現同日的15年後生下男寶寶，種種巧合都讓人嘖嘖稱奇。

高雄警找到沿街倒油男子 原來是倒藥劑防孑孓搞烏龍

高雄市苓雅區林泉街昨天下午有名男子沿街將不明液體倒入水溝，居民聞到刺鼻味，以為有人沿街倒汽油企圖縱火，引起一陣恐慌。今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。