影／汽車超車撞翻對向重機 騎士彈飛送醫急救不治

阿婆灣再傳死亡車禍！昨天下午4時，一名35歲張姓男子，騎車與朋友出遊，行經台三線阿婆灣附近南向351.5公里處，遭一輛黑色轎車逆向撞上，當場失去呼吸心跳，送醫急救不治，全案依過失致死罪偵辦。

行車紀錄器畫面曝光， 26歲陳姓男子駕駛一輛黑色BMW轎車，北向行經台三線351.5公里處時，疑似認為前方車速過慢想超車，跨越地面黃線卻不慎撞上對向機車，35歲張姓男騎士彈飛，當場失去呼吸心跳。

據了解，傷者張男當時與一名男性友人騎重機尾隨友人，準備從嘉義中埔騎車去台南玩，事發當下張男跌落翻滾數圈後，倒臥路中，陳男駕駛的黑色轎車則因閃避不及，撞上張男機車後右偏撞上前方拖吊車，揚起大量塵土，張男友人發現後方事故，隨即停車查看。

據目擊者描述，當時車多，張男友人相當鎮定地報警，並在場指揮交通，等待救護車前來；嘉縣大埔消防分隊下午4時22分獲報，立即派遣救護車對倒臥路旁張男急救，並送往衛服部台南新化分院，無奈晚間仍宣告不治。