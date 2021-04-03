澎湖女子掃墓開車失速陷排水溝 警民助脫困

澎湖1名蔡姓女子開車載家人前往馬公菜園生命紀念館掃墓祭祖時，車子在停車場內不慎衝過頭滑落排水溝，動彈不得，幸在馬公警分局執行交通勤務員警與民眾合力協助下脫困，虛驚一場。

馬公警分局表示，蔡姓女子今天中午駕駛白色自用車載著家人、供品前往馬公菜園生命紀念館掃墓祭祖，車子駛進停車場時，疑因不慎直接衝過頭，前輪掉落排水溝內，車子動彈不得。

馬公警分局在場執行交通勤務的許姓員警等人見狀，與在場民眾合力將受困車子抬起，推到停車場上。蔡女對於員警等人及時協助得以脫困，頻頻表達感謝。

清明掃墓祭祖，澎湖縣政府考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未減，避免群聚感染，馬公菜園、隘門生命紀念館停辦清明聯合法會，馬公市烏崁懷恩堂與虎井生命紀館則維持有清明祭祖法會。

至於祭祀與普渡則移置館區外廣場搭棚，提供民眾擺放祭品、祭祀，同時所有人員一律量體溫、戴口罩及禁止焚燒線香。