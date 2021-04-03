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超跑逛墾丁大街隨「台灣祭」復活 警昨開罰2件違規

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

往年春吶、音樂祭都會有多輛超跑在墾丁大街集結，不僅藉此展現超跑車子性能，也曾因部分駕駛忽快忽慢的駕駛方式，一度影響交通，但隨春吶出走後，這樣的「超跑逛大街」也跟著消逝，卻隨今年的「台灣祭」超跑又再度雲集，同時成為警方稽查的重點，昨天開出2件違規罰單。

春吶3年前出走，「超跑逛大街」的景象也跟著消失，今年墾丁迎來久違的音樂盛事「台灣祭」，超跑跟著活動再度現蹤，且相繼在墾丁大街集結。

有鑑於以往超跑在深夜甩尾、發出噪音以及慢速行駛大街阻擾交通等現象，警方便在台26線省北路段南下車道、墾丁青年活動中心旁、墾丁大街等地設置多個臨時攔檢點。

昨晚警方共取締1件噪音、1件未繫安全，屏東警方表示，這次在墾丁大街集結的超跑以租賃車居多，且違規改裝的情形較少，但連假期間，仍會持續加強取締。

「超跑逛大街」的現象，隨「台灣祭」再度現蹤，警方昨晚共出2件違規罰單。記者陳弘逸／翻攝
「超跑逛大街」的現象，隨「台灣祭」再度現蹤，警方昨晚共出2件違規罰單。記者陳弘逸／翻攝
「超跑逛大街」的現象，隨「台灣祭」再度現蹤，警方昨晚共出2件違規罰單。記者陳弘逸／翻攝
「超跑逛大街」的現象，隨「台灣祭」再度現蹤，警方昨晚共出2件違規罰單。記者陳弘逸／翻攝
「超跑逛大街」的現象，隨「台灣祭」再度現蹤，警方昨晚共出2件違規罰單。記者陳弘逸／翻攝
「超跑逛大街」的現象，隨「台灣祭」再度現蹤，警方昨晚共出2件違規罰單。記者陳弘逸／翻攝
「超跑逛大街」的現象，隨「台灣祭」再度現蹤，警方昨晚共出2件違規罰單。記者陳弘逸／翻攝
「超跑逛大街」的現象，隨「台灣祭」再度現蹤，警方昨晚共出2件違規罰單。記者陳弘逸／翻攝

墾丁

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