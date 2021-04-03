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高雄警找到沿街倒油男子 原來是倒藥劑防孑孓搞烏龍

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市苓雅區林泉街昨天下午有名男子沿街將不明液體倒入水溝，居民聞到刺鼻味，以為有人沿街倒汽油企圖縱火，引起一陣恐慌。今天下午警方找到這名男子，查出他原來是消毒公司的員工，只是受雇附近店家消毒，而將消毒劑倒入水溝，防止孳生孑孓，誤會一場。

據了解，昨天下午3點30分許，高雄市苓雅區林泉街居民聞到濃烈刺鼻味，誤以為是汽油味，擔心造成火警，報警處理。警方調閱相關監錄畫面，才發現1名男子提著1桶20公升裝的油桶，將不明液體往水溝裡倒。包括居民和員警聞到刺鼻異味，都以汽油味道，警方便找環保局清潔隊協助沖水稀釋，並追查倒不明液體的男子身分及動機。

今天下午，高雄市警苓雅分局擴大調閱附近監視畫面，找到這名男子開車停在林泉街附近，發現畫面上倒不明液體的黃姓男子（32歲），只是消毒公司員工，證實黃倒進水溝的液體並非汽油。

警方了解，黃姓男子受雇林泉街某店家，協助消毒，預防水溝孳生孑孓，使用合法環境用藥油劑「攔孑網」薄膜阻孓液劑倒入水溝，由於藥劑揮發氣體刺鼻，才被誤以為是「汽油味」，誤會一場。

消毒公司員工受雇沿街倒環境用藥，預防水溝孳生孑孓，被誤以為沿街倒汽油。記者林保光／翻攝
消毒公司員工受雇沿街倒環境用藥，預防水溝孳生孑孓，被誤以為沿街倒汽油。記者林保光／翻攝

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