機車騎士撞傷單車騎士肇逃 警突破層層心防才坦承

嘉義市一名高姓男子上月26日晚間8時許，騎腳踏車準備要回家，行經台一線水上路段時，疑似遭後方36歲林姓男子騎機車擦撞，跌落路面當場昏迷，林男事後肇事逃逸，遭警方循線逮捕時才坦言不諱，終依肇事逃逸罪移送。

據了解，52歲高男家住水上，3月26日晚間8時許，騎腳踏車準備回家，北上行經水上鄉中山路二段時，疑遭後方林姓男子騎機車以手肘擦撞，高男跌落腳踏車，頭部著地當場昏迷，緊急送往榮總嘉義分院，目前仍未脫離險境。

水上聯合所警員發現自行車車體無明顯撞擊痕跡，加上無人證物證，案情原本陷入膠著，調閱監視器時，發現林男出沒事發點附近，形跡可疑。

加上案發後，林男從台1線大馬路繞進村莊小路，再從小路繞到大路，兜圈繞路的行逕與一般在地村民駕駛習慣明顯有異，通知其到案說明，卻刻意躲藏，拒不到案，警方緊急聲請拘票，於4月2日查緝林男到案。

林男到案後，原表示疑似手肘有撞到東西，「以為撞到物品」，經員警耐心突破心防後，才坦言當時正準備回家，騎機車准以手肘擦撞高男，發覺其倒地後無上前協助卻選擇繞道肇逃，全案昨日晚間經警詢後依公共危險罪移送地檢偵辦，林男最高將面臨7年以下有期徒刑。