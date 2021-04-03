快訊

每組家屬都有人哭到快昏倒 遺體修復師忍淚：比普悠瑪事故嚴重

工程車滑落釀太魯閣號慘劇！包商李義祥交保 腰包遮臉喊：對不起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車騎士撞傷單車騎士肇逃 警突破層層心防才坦承

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義市一名高姓男子上月26日晚間8時許，騎腳踏車準備要回家，行經台一線水上路段時，疑似遭後方36歲林姓男子騎機車擦撞，跌落路面當場昏迷，林男事後肇事逃逸，遭警方循線逮捕時才坦言不諱，終依肇事逃逸罪移送。

據了解，52歲高男家住水上，3月26日晚間8時許，騎腳踏車準備回家，北上行經水上鄉中山路二段時，疑遭後方林姓男子騎機車以手肘擦撞，高男跌落腳踏車，頭部著地當場昏迷，緊急送往榮總嘉義分院，目前仍未脫離險境。

水上聯合所警員發現自行車車體無明顯撞擊痕跡，加上無人證物證，案情原本陷入膠著，調閱監視器時，發現林男出沒事發點附近，形跡可疑。

加上案發後，林男從台1線大馬路繞進村莊小路，再從小路繞到大路，兜圈繞路的行逕與一般在地村民駕駛習慣明顯有異，通知其到案說明，卻刻意躲藏，拒不到案，警方緊急聲請拘票，於4月2日查緝林男到案。

林男到案後，原表示疑似手肘有撞到東西，「以為撞到物品」，經員警耐心突破心防後，才坦言當時正準備回家，騎機車准以手肘擦撞高男，發覺其倒地後無上前協助卻選擇繞道肇逃，全案昨日晚間經警詢後依公共危險罪移送地檢偵辦，林男最高將面臨7年以下有期徒刑。

水上分局也呼籲民眾，若路中發生汽機車意外，以不移動雙方車輛為原則，先撥打110報案電話，如遇傷亡撥打119；如後方車輛阻塞，先以尖銳物品在地上標誌車輛輪胎位置，並拍照存證，再將車輛移置他處，等候警方前往。

嘉義市一名36歲林姓男子上月26日晚間8時許騎車回家時，疑似手肘擦撞前方高姓男子，眼見高男落車昏迷，卻選擇繞道逃逸，昨晚遭水上聯合所警詢後依肇事逃逸罪移送，最高處7年以下有期徒刑。記者莊祖銘／翻攝
嘉義市一名36歲林姓男子上月26日晚間8時許騎車回家時，疑似手肘擦撞前方高姓男子，眼見高男落車昏迷，卻選擇繞道逃逸，昨晚遭水上聯合所警詢後依肇事逃逸罪移送，最高處7年以下有期徒刑。記者莊祖銘／翻攝
52歲高姓男子上月26日晚間8時許騎車回家時，疑似遭後方林姓男子騎機車以手肘擦撞，頭部著地當場昏迷，目前仍在加護病房觀察。記者莊祖銘／翻攝
52歲高姓男子上月26日晚間8時許騎車回家時，疑似遭後方林姓男子騎機車以手肘擦撞，頭部著地當場昏迷，目前仍在加護病房觀察。記者莊祖銘／翻攝

腳踏車 嘉義

延伸閱讀

高雄台南新北市國小交流共學 兒童節單車行腳地心探洞

單車補給/旅行 專業運將首選：福斯商旅T6.1 Caravelle

影／小貨車突開車門！單車少年被撞倒 再被後車輾壓頭胸致死

小貨車突開門！台中單車少年被撞倒 遭後車輾斃

相關新聞

高雄警找到沿街倒油男子 原來是倒藥劑防孑孓搞烏龍

高雄市苓雅區林泉街昨天下午有名男子沿街將不明液體倒入水溝，居民聞到刺鼻味，以為有人沿街倒汽油企圖縱火，引起一陣恐慌。今天...

機車騎士撞傷單車騎士肇逃 警突破層層心防才坦承

嘉義市一名高姓男子上月26日晚間8時許，騎腳踏車準備要回家，行經台一線水上路段時，疑似遭後方36歲林姓男子騎機車擦撞，跌...

中風男子拄拐杖外出失蹤 距家不遠處魚塭內溺斃被尋獲

台南市安南區魚塭業者今天上午因水車故障，請水電師傅前往維修，師傅隨後到北汕尾一路附近魚塭，將故障水車拉至岸邊，赫然發現好...

漁獵課小5男童溺水死亡 南投教育處：全面檢視教學安全

南投縣仁愛鄉一所國小1日在濁水溪畔上傳統漁獵課程時，2名五年級男學童不慎溺水，1名男童獲救，但余姓男童失蹤，消防人員獲報...

台鐵萬華-板橋搶通了 事故影響115列次

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）在花蓮縣大清水隧道傳出事故，未料昨天晚間台鐵又傳出西部幹線受電力設備故障影響，台鐵指...

國道疑未注意車前狀況 小貨車被撞翻覆

32歲李姓男子今天凌晨3點多時，開著大貨車追撞前方同車道許姓男子所開的小貨車，許男與妻子蘇姓女子爬出車外等待警消救援，幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。