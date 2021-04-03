中風男子拄拐杖外出失蹤 距家不遠處魚塭內溺斃被尋獲

台南市安南區魚塭業者今天上午因水車故障，請水電師傅前往維修，師傅隨後到北汕尾一路附近魚塭，將故障水車拉至岸邊，赫然發現好像有人被水車的繩子纏住溺水，立即通知塭主報警處理時，剛好李姓民眾到派出所報案，指57歲胞兄因中風行走不穩，前晚拄拐杖外出後遍尋不著，經指認後確認其身分，該魚塭距離住處不到300公尺。

台南市警三分局調查，丁姓水電師傅上午8時接獲業者請託，指魚塭內水車故障前往維修，9時15分抵達北汕尾一路附近魚塭。上午10時左右，丁將故障水車拉至岸邊時，卻發現好像有人被水車的繩子纏住溺水，立即通知塭主報警處理。

警方通報消防局救災救護指揮中心派員到場搶救，並將溺水者打撈上岸，但男子已無心跳，明顯死亡多時。