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漁獵課小5男童溺水死亡 南投教育處：全面檢視教學安全

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣仁愛鄉一所國小1日在濁水溪畔上傳統漁獵課程時，2名五年級男學童不慎溺水，1名男童獲救，但余姓男童失蹤，消防人員獲報找到人，可惜已無生命跡象。南投縣教育處表示，這項傳統課程已經暫停，要求各學全面檢視評估戶外教學課程與活動安全。

仁愛鄉這所國小學生多數是賽德克族，學校發展原住民族傳統特色教學，1日上午10名5年級學生，在3名教師、一名救護員帶領下，到濁水溪畔進行漁獵課程，在岸邊實施射魚教學。

據了解，2名男童負責撿拾岸邊木材，準備生火烹煮食材，2人卻不慎滑落一座水潭，在場老師和教練發現後立刻救援，其中1名男童自行游上岸，但余姓男童不見蹤影。

水潭面積約50平方公尺，最深處約2到3公尺，搜救人員抵達後，全面搜尋水域，最後在中間最深處碰到男童身體，再由潛水人員搶救上岸，但學童溺水近半小時已無生命跡象，送醫急救仍告不治。

事故發生後，教育處要求各校戶外課程和活動都要做好安全防護措施，提升師生安全意識和緊急應變能力，並檢查人身、交通、環境設施，避免意外發生。

仁愛鄉一所國小上原住民傳統漁獵課程時，1名男童在濁水溪水潭溺水，被消防隊員尋獲時已無生命跡象。 圖／讀者提供
仁愛鄉一所國小上原住民傳統漁獵課程時，1名男童在濁水溪水潭溺水，被消防隊員尋獲時已無生命跡象。 圖／讀者提供

濁水溪 溺水 失蹤 救護員

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