國道疑未注意車前狀況 小貨車被撞翻覆

32歲李姓男子今天凌晨3點多時，開著大貨車追撞前方同車道許姓男子所開的小貨車，許男與妻子蘇姓女子爬出車外等待警消救援，幸好2人送醫後僅輕傷無礙。國道警方初判肇事原因疑是李未注意車前狀況。

據了解，今天凌晨3點40分左右，開大貨車的李男從桃園中壢南下，經過虢到岡山路段348.9K處時，追撞前方同車道許男（51歲）所駕駛的小貨車，許的貨車立即翻覆。

警消據報到場，將爬出小貨車的許男，還有坐在副駕駛座的許男的妻子蘇女（52歲）送醫，幸好2人僅全身有擦挫傷，送醫後無礙。