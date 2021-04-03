快訊

釀禍包商李義祥聲押 最重面臨5年刑責、賠償金額難估算

王國材還原工程車溜逸「關鍵15分鐘」 這班自強號與死神擦肩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道疑未注意車前狀況 小貨車被撞翻覆

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

32歲李姓男子今天凌晨3點多時，開著大貨車追撞前方同車道許姓男子所開的小貨車，許男與妻子蘇姓女子爬出車外等待警消救援，幸好2人送醫後僅輕傷無礙。國道警方初判肇事原因疑是李未注意車前狀況。

據了解，今天凌晨3點40分左右，開大貨車的李男從桃園中壢南下，經過虢到岡山路段348.9K處時，追撞前方同車道許男（51歲）所駕駛的小貨車，許的貨車立即翻覆。

警消據報到場，將爬出小貨車的許男，還有坐在副駕駛座的許男的妻子蘇女（52歲）送醫，幸好2人僅全身有擦挫傷，送醫後無礙。

經酒測後，雙方駕駛酒測值皆為零，國道警方初步判斷，李男疑似因未注意車前狀況才發生車禍。事故後於凌晨4點31分排除，全線恢復通車。

32歲李姓男子今天凌晨3點多時，開著大貨車追撞前方同車道許姓男子所開的小貨車，許男與妻子蘇姓女子爬出車外等待警消救援。記者邱奕能／翻攝
32歲李姓男子今天凌晨3點多時，開著大貨車追撞前方同車道許姓男子所開的小貨車，許男與妻子蘇姓女子爬出車外等待警消救援。記者邱奕能／翻攝
32歲李姓男子今天凌晨3點多時，開著大貨車追撞前方同車道許姓男子所開的小貨車，許男與妻子蘇姓女子爬出車外等待警消救援。記者邱奕能／翻攝
32歲李姓男子今天凌晨3點多時，開著大貨車追撞前方同車道許姓男子所開的小貨車，許男與妻子蘇姓女子爬出車外等待警消救援。記者邱奕能／翻攝
32歲李姓男子今天凌晨3點多時，開著大貨車追撞前方同車道許姓男子所開的小貨車，許男與妻子蘇姓女子爬出車外等待警消救援。記者邱奕能／翻攝
32歲李姓男子今天凌晨3點多時，開著大貨車追撞前方同車道許姓男子所開的小貨車，許男與妻子蘇姓女子爬出車外等待警消救援。記者邱奕能／翻攝

國道 車道

延伸閱讀

影／二高西湖段大貨車疑爆胎失控撞護欄 駕駛受困獲救

清明連假首日北宜車禍　機車與大貨車發生碰撞釀1傷

清明連假首日 北宜公路傳機車騎士遭大貨車撞重傷

影／蛋車違停人行道 大貨車刷過去拉扯噴一地蛋汁糗大

相關新聞

花千萬買房縮水5.8坪反遭房仲嗆 竹科工程師怒向消保官投訴

新竹縣1名竹科資深工程師去年8月透過房仲在竹北買下千萬住宅，卻沒想到事後查看權狀竟比當初房仲所說縮水高達5.8坪，質問業...

太魯閣事故 交通部盤點邊坡脆弱路段、擬廣設防護網

昨日是清明連假第一天，台鐵太魯閣號卻傳出嚴重事故，釀50死178人傷。台灣鐵路工會昨也揭露「外車侵入」已是常態，交通部政...

國體大兄妹罹難全家僅母倖存 還原當下：孩子腳都斷了

台鐵太魯閣號408次撞車事故導致重大死傷，搭車遇難花蓮玉里牧師女兒鍾惠美1家4口，丈夫與就讀國體大的子女張恩翔、張恩昀皆...

國道疑未注意車前狀況 小貨車被撞翻覆

32歲李姓男子今天凌晨3點多時，開著大貨車追撞前方同車道許姓男子所開的小貨車，許男與妻子蘇姓女子爬出車外等待警消救援，幸...

老婦戀上戰地軍醫「陪你一輩子」 暖警苦勸：詐騙啦！

年已七旬的曾婦，去年在臉書上結識一名自稱「葉門戰地軍醫」的男子，兩人相戀，男子稱要來台「陪你一輩子」但急需現金買機票，曾...

重罰鹹豬手！ 狼騎士問路趁機摸胸害摔車 判刑5月

陳姓男子日前騎機車行經嘉36線公路，晚間7時許見年輕女子獨自騎機車，假意問路、一路追趕，並乘機觸摸女子胸部一下，害女子驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。