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國道疑未注意車前狀況 小貨車被撞翻覆
32歲李姓男子今天凌晨3點多時，開著大貨車追撞前方同車道許姓男子所開的小貨車，許男與妻子蘇姓女子爬出車外等待警消救援，幸好2人送醫後僅輕傷無礙。國道警方初判肇事原因疑是李未注意車前狀況。
據了解，今天凌晨3點40分左右，開大貨車的李男從桃園中壢南下，經過虢到岡山路段348.9K處時，追撞前方同車道許男（51歲）所駕駛的小貨車，許的貨車立即翻覆。
警消據報到場，將爬出小貨車的許男，還有坐在副駕駛座的許男的妻子蘇女（52歲）送醫，幸好2人僅全身有擦挫傷，送醫後無礙。
經酒測後，雙方駕駛酒測值皆為零，國道警方初步判斷，李男疑似因未注意車前狀況才發生車禍。事故後於凌晨4點31分排除，全線恢復通車。
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