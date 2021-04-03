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民眾掃墓起火台南兩小時10多起 消防員艷陽下滅火苦
台南市去年秋冬至今沒下過大雨，天乾物燥，這兩天民眾掃墓紛紛點火引發山林火警，今天上午10點到中午就發生10多起，消防隊員艷陽下滅火苦不堪言，也因為要滅火而浪費了許多水資源。台南市消防局表示，經過長期宣導，今年對任意點火引發火警將開罰，呼籲民眾不要觸法。
台南市消防局表示，上午左鎮、柳營、新市、玉井、東山、歸仁、關廟等地墓地山林短短一個多小時陸續起火，因火場必須出動大批消防員前往滅火，大半是掃墓引起的火警；台南市各區公墓幾乎每年都會有山林火警，雖然今年消防局對任意點火將開罰，還是有許多民眾違規。
資深消防員指出，一般雜草起火也可能延燒引發山林大火甚至危及民眾財產安全，短時間內四處起火也讓消防員疲於奔命；呼籲民眾掃墓時不要放火燒雜草、焚香祭拜燒紙錢要特別小心，尤其水情吃緊，大家要將心比心，減少消防救災資源與水資源浪費。
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