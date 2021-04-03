蘇花車禍死者呂淑楨告別式 家屬捐復康巴士遺愛人間

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

上個月蘇花公路遊覽車車禍中不幸罹難的大學生呂淑楨，上午在台北市第二殯儀館舉行告別式，家屬將她的事故保險金，購置復康巴士，取名為「天使號」捐贈給新北市府，新北市長侯友宜上午參加告別式，感激家屬善行和呂淑楨遺愛人間。

新北市新店區復興里民於3月16日舉辦自強活動時，在宜蘭蘇花公路發生遊覽車車禍，造成6死傷亡事故。侯友宜指出，蘇花公路車禍中，最年輕的往生者呂淑楨今天出殯，她的父母親把她的愛遺留給人間，將事故保險的錢捐出，買一輛復康巴士取名為「天使號」，對新北市身心障礙者提供交通服務。

侯友宜表示，呂淑楨為了盡孝心陪爸媽一起去旅遊，不幸往生，對這像的孝心，呂的爸媽把這力量遺留給人間，繼續讓她的愛去照顧更多的長輩。

侯友宜表示，蘇花公路車禍所有的傷亡者，目前在醫院有8人，1人在加護病房。相關的理賠問題 ，已經請法制局以及當地里長、旅行社做協調，希望對傷者好好照顧，對往生者能負起責任，新北市政府會對傷亡者做好後續法律上民事、刑事的相關協助。

蘇花公路車禍中最年輕的往生者呂淑楨今天出殯，家屬捐贈復康巴士「天使號」給新北市政府，新北市長侯友宜(左二)參加告別式。記者楊正海／攝影
蘇花公路車禍中最年輕的往生者呂淑楨今天出殯，家屬捐贈復康巴士「天使號」給新北市政府，新北市長侯友宜(左二)參加告別式。記者楊正海／攝影
蘇花公路車禍中最年輕的往生者呂淑楨今天出殯，家屬捐贈復康巴士「天使號」給新北市政府。記者楊正海／攝影
蘇花公路車禍中最年輕的往生者呂淑楨今天出殯，家屬捐贈復康巴士「天使號」給新北市政府。記者楊正海／攝影

蘇花公路 車禍 遊覽車

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