老婦戀上戰地軍醫「陪你一輩子」 暖警苦勸：詐騙啦！

年已七旬的曾婦，去年在臉書上結識一名自稱「葉門戰地軍醫」的男子，兩人相戀，男子稱要來台「陪你一輩子」但急需現金買機票，曾婦不疑有他就要臨櫃匯款新台幣17萬元，所幸行員識破通知警方，在員警苦勸半小時後老婦才恍然大悟「是詐騙」，將現金存回，保住辛苦錢。

據了解，曾婦單身，去年在臉書上遇到自稱「葉門戰地軍醫」的男子主動攀談，在對方得知曾婦頗有積蓄後，兩人陷入熱戀，男子更稱「要來台灣陪你一輩子」，但缺機票錢，要曾婦匯款新台幣17萬元給他。

曾婦不疑有他，23日上午便前往國泰世華銀行準備臨櫃匯款，所幸鄭姓櫃員發現協助填單時，見金額不小、曾婦年事已高，警覺可能是詐騙，一看曾婦手機才發現曾婦與男子對話親密，警覺是常見「愛情詐騙」並通知警方。