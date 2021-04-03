重罰鹹豬手！ 狼騎士問路趁機摸胸害摔車 判刑5月

陳姓男子日前騎機車行經嘉36線公路，晚間7時許見年輕女子獨自騎機車，假意問路、一路追趕，並乘機觸摸女子胸部一下，害女子驚嚇摔車受傷，所幸巡邏員警經過救助，經傳訊陳男到案，檢訊後依傷害等罪嫌移送法辦，法官判陳5月，如易科罰金要罰15萬元。

判決書指出，成年女子小美（化名）去年11月10日晚間7時許，從嘉義高鐵站騎乘機車要返回住處，從鹿草鄉嘉36線公路海豐村到朴子市牛挑灣時，就被陳男騎車尾隨，不久陳騎到其左側，詢問到朴子市怎麼走，小美向陳表示要往反方向走，陳卻表示聽不懂，要其停車，小美覺得古怪不敢停車。

小美當時加速騎車離開，陳男也加速跟上，再次騎到其機車左邊詢問，並要求停車，還一直騎近偏向小美，小美怕摔水溝，被迫放慢車速，沒想到陳突伸出右手，抓住小美左邊衣服胸口，並碰觸其左胸，小美嚇得緊急煞車，人車失控倒地受傷。

小美隨即站起來喝止該陳男，並表示要報警，同時將陳機車鑰匙熄火，陳害怕被逮，啟動機車往鹿草方向離去，之後警方巡邏車經過，見小美受傷就通報救護車救護。

陳男被警方傳訊時，原本承認伸手摸小美胸部，但檢方訊問、法院審理期間，陳翻供辯稱他是問路，小美自己嚇到摔車受傷。