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高雄街頭汽油味撲鼻 竟有人提汽油沿街倒水溝
1名身分不明的男子昨天提著20公升裝的油桶，在高雄市苓雅區林泉街許多店家門口，將汽油倒進文溝，居民聞到濃濃汽油味，擔心發生縱火事故，趕緊向警方報案。警方到場確認有汽油味，為避免發生危害事故，連忙請環保局協助清理，並追查男子的身分，查明他倒汽油的動機。
高雄市警苓雅警分局表示，經檢視監視錄影畫面，這名男子將廢棄汽油倒入水溝後隨即離去，因沒點火動作，也沒點燃汽油的意圖，又並不是朝特定對象或店家門口倒汽油，僅違反廢棄物管理法，暫難以認定違反刑法公共危險罪或社會秩序維護法，不過警方仍將查明男子的身分，函送環保局處理。
據了解，昨天下午3點30分許，高雄市苓雅區林泉街上的民眾聞到濃烈的汽油味，其中有人發覺，1名男子提著1桶20公升裝的油桶，裡面裝不明液體，沿小兒科診所、便當店等店家前，往水溝裡倒入不明液體離去。民眾聞到濃濃汽油味，調閱監錄畫面，認為這名男子惡意倒汽油在每個店家的水溝，不知存何居心，便向警方報案。
員警到場也聞到汽油味，請環保局清潔隊趕來沖水稀釋，才暫解除居民疑慮。警方初步了解，附近店家或診所並沒與他人結怨，且居民也不認識這名男子，將找出這名男子，查明男子倒汽油的動機。
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