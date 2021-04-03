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桃園驚世媳婦潑6.8公升汽油 險燒死公婆、自己1歲幼女

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園楊姓女子和曾姓先生吵架，隔天車禍要求曾出面協助又遭拒，竟怒火中燒買了6.8公升汽油跑回住家檳榔攤要找曾未果，不顧裡頭還有公婆、自己1歲大女兒，潑灑引燃後逃逸，火勢迅速蔓延，公婆抱著孫女逃生撿回一命，楊落網坦承「知道可能會燒死人」，檢方依殺人未遂罪嫌起訴她。

檢警調查，楊女（26歲）去年11月28日和老公因生活瑣事起衝突，2方因此大吵一架，隔天晚上楊騎車載小孩回家途中又和人發生車禍，她在醫院治療期間打給曾男求助，也希望對方能到場幫忙處理，未料曾仍因昨晚爭吵還氣頭上，就斷然拒絕妻子還避不見面。

楊女身心俱疲，情緒不穩下竟起殺機，29日晚上9點多騎機車在街上時，撿起路旁1個沙拉油桶，再到附近的加油站買了高達6.84公升的汽油，再直奔回大園區公公、婆婆經營的檳榔攤要找老公算帳。

但當時曾男並不在檳榔攤內，楊找不到人心生憤怒，不顧貨櫃屋內還有公婆、小姑以及她的1歲多大女兒，將汽油潑灑在一旁車旁再拿出打火機點燃，火勢一發不可收拾，迅速延燒至貨櫃屋，導致屋內烘衣機、微波爐、飲水機及4台冰箱被燒毀，還有1輛機車也付之一炬。

楊女見火勢擴大，竟然直接跳上機車逃離現場，而婆婆當時已經將檳榔攤收店，和先生、女兒及孫女一家都在休息中，因為火災警報器突然鈴聲大噪，嚇的出門查看才驚覺起火，立刻通知所有人逃生，並抱著孫女衝出門外才倖免於難。

警方獲報調閱監視器，循線找到楊女依法送辦；檢方訊時，楊坦承縱火，也表示當時知道公公、婆婆及自己的1歲女兒都在屋內，但不清楚小姑也在裡面，檢方詢問是否清楚放火的嚴重性，楊也說「知道這樣可能會燒死人」。

另楊的公婆、小姑也指證歷歷，表示當晚在家休息，聽見警報又聞到濃煙，一家緊急逃生才保住性病，檢警也扣得楊到加油站買汽油的發票、現場監視器畫面，消防局火調也認定是人為縱火。

檢方認定楊女犯嫌明確，同時涉犯放火燒火現有人所在之建築物、放火燒毀住宅以外他人所有物，及家暴殺人未遂等3罪，因想像競合從重依家暴殺人未遂罪嫌起訴，另楊的1歲女兒也在屋內，建請法院依兒童及少年福利與權利保障法加重其刑。

楊女潑汽油險燒死公婆、小姑和自己1歲多幼女，檢方依殺人未遂罪嫌起訴她。記者曾健祐／攝影
楊女潑汽油險燒死公婆、小姑和自己1歲多幼女，檢方依殺人未遂罪嫌起訴她。記者曾健祐／攝影

家暴 縱火

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