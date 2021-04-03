快訊

獨／現場忙搶救 內部卻定調「建議責任導向監造、降低本局負評」

釀禍包商李義祥被起底 曾承攬花蓮縣府工程造假被判刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

索討房屋權狀不成 父當街持枴杖打傷女兒

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

王姓男子向女兒索討現住房屋所有權狀不成，去年趁女兒出家門準備上班時堵人，還揚言「不還就打死妳」，因見女兒持手機欲錄影蒐證，當街揮舞枴杖欲將女兒手中手機打飛，致其右手背遭打傷，王女氣憤提告，新北地檢署日前依傷害罪嫌起訴。

起訴指出，94歲王姓男子因年紀大了，去年7月將現住位於台北萬華區一樓房屋的所有權狀交給51歲女兒保管，但事後又反悔，多次向女兒催討欲取回房屋所有權狀未果，乾脆一大早跑到新北市中和區和平街女兒住家外等侯。

「今天我就不讓妳上班的，若再不還我就打死妳。」王男見女兒開門外出準備上班，當街攔人並大聲要求將房屋權狀還給他，因見女兒持手機欲錄影蒐證，王男一怒之下持枴杖朝女兒手中手機揮打，導致女兒右手背血腫。

王女因被逼至路邊，擔心個人安全，急忙打電話報警求救，驗傷後對父親提出告訴。王男到案後坦承持枴杖打傷女兒，警詢後依傷害、恐嚇、強制等罪嫌送辦。新北地檢署日前從一重之傷害罪嫌起訴王男。

索討房屋權狀不成，王姓男子當街持枴杖打傷女兒，新北地檢署日前依傷害罪嫌起訴。示意圖。圖／Ingimage
索討房屋權狀不成，王姓男子當街持枴杖打傷女兒，新北地檢署日前依傷害罪嫌起訴。示意圖。圖／Ingimage

傷害罪

延伸閱讀

女大生夜店聚會被當傳播妹噴椒辣水 亂入搭訕男竟是警察

嘉義家暴父性侵12歲女兒 檢警驗傷採證驗出父親DNA

影／跟我道歉！男抓狂扯婦頭髮狂毆扭打

影／我要你道歉！行車擦撞引糾紛 男猛扯婦頭髮狂毆兩分鐘

相關新聞

花千萬買房縮水5.8坪反遭房仲嗆 竹科工程師怒向消保官投訴

新竹縣1名竹科資深工程師去年8月透過房仲在竹北買下千萬住宅，卻沒想到事後查看權狀竟比當初房仲所說縮水高達5.8坪，質問業...

高雄街頭汽油味鼻 竟有人提汽油沿街倒水溝

1名身分不明的男子昨天提著20公升裝的油桶，在高雄市苓雅區林泉街許多店家門口，將汽油倒進文溝，居民聞到濃濃汽油味，擔心發...

桃園驚世媳婦潑6.8公升汽油 險燒死公婆、自己1歲幼女

桃園楊姓女子和曾姓先生吵架，隔天車禍要求曾出面協助又遭拒，竟怒火中燒買了6.8公升汽油跑回住家檳榔攤要找曾未果，不顧裡頭...

索討房屋權狀不成 父當街持枴杖打傷女兒

王姓男子向女兒索討現住房屋所有權狀不成，去年趁女兒出家門準備上班時堵人，還揚言「不還就打死妳」，因見女兒持手機欲錄影蒐證...

新北萬里一處公車站旁男燒成火球成焦屍 警調查死因

新北市萬里區玉田路今天上午6點多，路邊一處山地旁突然傳出火警，火勢相當，原以為是在燒雜草，消防人員趕至滅火時發現是一名男...

男子去年防疫推線上簽賭被查獲 清明連假前開賭又被逮

羅姓、邱姓男子涉嫌在苗栗市北苗地區主持職業賭場，提供麻將筒子、天九牌、撲克牌等賭具供賭客聚賭抽頭，前天深夜被苗栗警方查獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。