索討房屋權狀不成 父當街持枴杖打傷女兒

王姓男子向女兒索討現住房屋所有權狀不成，去年趁女兒出家門準備上班時堵人，還揚言「不還就打死妳」，因見女兒持手機欲錄影蒐證，當街揮舞枴杖欲將女兒手中手機打飛，致其右手背遭打傷，王女氣憤提告，新北地檢署日前依傷害罪嫌起訴。

起訴指出，94歲王姓男子因年紀大了，去年7月將現住位於台北萬華區一樓房屋的所有權狀交給51歲女兒保管，但事後又反悔，多次向女兒催討欲取回房屋所有權狀未果，乾脆一大早跑到新北市中和區和平街女兒住家外等侯。

「今天我就不讓妳上班的，若再不還我就打死妳。」王男見女兒開門外出準備上班，當街攔人並大聲要求將房屋權狀還給他，因見女兒持手機欲錄影蒐證，王男一怒之下持枴杖朝女兒手中手機揮打，導致女兒右手背血腫。