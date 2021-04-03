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索討房屋權狀不成 父當街持枴杖打傷女兒
王姓男子向女兒索討現住房屋所有權狀不成，去年趁女兒出家門準備上班時堵人，還揚言「不還就打死妳」，因見女兒持手機欲錄影蒐證，當街揮舞枴杖欲將女兒手中手機打飛，致其右手背遭打傷，王女氣憤提告，新北地檢署日前依傷害罪嫌起訴。
起訴指出，94歲王姓男子因年紀大了，去年7月將現住位於台北萬華區一樓房屋的所有權狀交給51歲女兒保管，但事後又反悔，多次向女兒催討欲取回房屋所有權狀未果，乾脆一大早跑到新北市中和區和平街女兒住家外等侯。
「今天我就不讓妳上班的，若再不還我就打死妳。」王男見女兒開門外出準備上班，當街攔人並大聲要求將房屋權狀還給他，因見女兒持手機欲錄影蒐證，王男一怒之下持枴杖朝女兒手中手機揮打，導致女兒右手背血腫。
王女因被逼至路邊，擔心個人安全，急忙打電話報警求救，驗傷後對父親提出告訴。王男到案後坦承持枴杖打傷女兒，警詢後依傷害、恐嚇、強制等罪嫌送辦。新北地檢署日前從一重之傷害罪嫌起訴王男。
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