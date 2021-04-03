新北萬里一處公車站旁男燒成火球成焦屍 警調查死因

新北市萬里區玉田路今天上午6點多，路邊一處山地旁突然傳出火警，火勢相當，原以為是在燒雜草，消防人員趕至滅火時發現是一名男子起火，已燒成火球，但撲滅後發現他已被燒得焦黑，明顯死亡，警方在附近發現一個袋子，裝汽油桶塑膠桶、打火機皮夾等物，警方已到場採證釐清死亡原因。

警方調查，在旁邊塑膠袋內皮夾內的證件為游姓男子，年齡71歲，戶籍在新北市板橋區，將查明是否就是死亡的男子，還要進一步釐清身分。

警方上午封鎖現場採證，在袋子內有皮夾、手機、打火機、汽油桶及一些雜物，起火原因正在調查中，是自焚還是有其他人為因素，警方釐清調查。

民眾說，看到起火時已燒一陣子了，遠遠看有如火球，好像有人，附近民眾有人馬上報119。消防人員趕至，迅速撲滅，但已焦黑一片，救護車並未送醫，警方指附近不遠處有一公車亭，但當時並沒有人在等車。