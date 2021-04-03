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男子去年防疫推線上簽賭被查獲 清明連假前開賭又被逮

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

羅姓、邱姓男子涉嫌在苗栗市北苗地區主持職業賭場，提供麻將筒子、天九牌、撲克牌等賭具供賭客聚賭抽頭，前天深夜被苗栗警方查獲，依賭博罪嫌移送法辦；賭場經營人之一的邱姓男子在去年防疫期間，因賭客怕群聚，改以線上經營推筒子網路簽賭，仍遭警方查獲，這次他原本想在清明連假期間「衝一波」，還臨時加裝消音泡棉避免引起鄰居注意，不料連假前還是被警方查獲。

苗栗警分局日前布線得知苗栗市區內有職業賭場流竄，4月1日深夜持苗栗地方法院搜索票前往查緝，當場查獲羅姓嫌疑人主持職業賭場，工作人員、賭客及在場關係人共19人，現場查扣抽頭金5890元、賭資1萬3890元、賭具麻將筒子5副、天九牌4副、撲克牌19副，另外還查扣監視器等證物，詢後將賭場負責人依刑法賭博罪嫌移送，其餘賭客依社會秩序維護法裁罰。

這處職業賭場隱身苗栗市鬧區，警方監控數日，發現賭客的車輛都假借隔壁計程車行空地停放，進出管制嚴格，除外圍工作人員駕車把風，屋外還裝設多組監視器，警覺性相當高，賭場內部還裝設消音泡棉，設備齊全。

警方查出賭場由羅姓男子與邱姓承租人共同經營，賭客由羅姓男子邀集，邱姓男子負責提供處所及監看監視器，分工明確，其中邱男在去年防疫期間，因賭客怕群聚難以經營，改以線上經營推筒子網路簽賭邀賭，仍遭苗栗警方查獲，這次他想趁清明連假期間衝一波生意，特地加裝消音泡棉避免引起鄰居注意，不料連假前夕還是被警方查獲。

苗栗警分局在苗栗市北苗地區查獲羅姓、邱姓男子涉嫌開設職業賭場。記者胡蓬生／翻攝
苗栗警分局在苗栗市北苗地區查獲羅姓、邱姓男子涉嫌開設職業賭場。記者胡蓬生／翻攝
苗栗警分局在苗栗市北苗地區查獲羅姓、邱姓男子涉嫌開設職業賭場，查扣各項賭具。記者胡蓬生／翻攝
苗栗警分局在苗栗市北苗地區查獲羅姓、邱姓男子涉嫌開設職業賭場，查扣各項賭具。記者胡蓬生／翻攝

賭場 連假

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