不平靜！ 台鐵台中清水段高壓電線斷裂 一度雙線不通

台鐵太魯閣號昨在花蓮大清水隧道發生嚴重事故，造成多人傷亡，但台鐵西部幹線也不平靜，昨深夜再發生太魯閣285號行經台中清水火車站時，台鐵高壓電斷裂產生火花，經台鐵人員緊急搶修，已於今天上午6時45分恢復正常通車。

太魯閣285號昨晚11時27分停靠台中清水站，因電力設備故障，晚了約52分進站，清水南社里守望相助隊員發現火車經過中清陸橋下後，發生爆炸聲音約5次，立即通報110協助，以及通知清水火車站值班人員，高壓電線斷落請立即斷電，嚴禁後續火車通過，並通知彰化工務班進行搶修。有旅客目擊軌道上方爆出火花，還沒到站就提前下車。

台鐵表示，昨近午夜，台中港站至清水間西線K189+811~972電車線掉落，台中港站至清水間雙線不通，電力單位半夜搶修，今天上午6時45分起，台中港站至清水站線路線已恢復正常。