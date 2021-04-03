聽新聞
test
0:00 / 0:00
不平靜！ 台鐵台中清水段高壓電線斷裂 一度雙線不通
台鐵太魯閣號昨在花蓮大清水隧道發生嚴重事故，造成多人傷亡，但台鐵西部幹線也不平靜，昨深夜再發生太魯閣285號行經台中清水火車站時，台鐵高壓電斷裂產生火花，經台鐵人員緊急搶修，已於今天上午6時45分恢復正常通車。
太魯閣285號昨晚11時27分停靠台中清水站，因電力設備故障，晚了約52分進站，清水南社里守望相助隊員發現火車經過中清陸橋下後，發生爆炸聲音約5次，立即通報110協助，以及通知清水火車站值班人員，高壓電線斷落請立即斷電，嚴禁後續火車通過，並通知彰化工務班進行搶修。有旅客目擊軌道上方爆出火花，還沒到站就提前下車。
台鐵表示，昨近午夜，台中港站至清水間西線K189+811~972電車線掉落，台中港站至清水間雙線不通，電力單位半夜搶修，今天上午6時45分起，台中港站至清水站線路線已恢復正常。
清水火車站指出，太魯閣285號昨夜因電力設備故障，只能用滑行方式進站，車上約50名乘客改搭接駁車南下至彰化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言