花千萬買房縮水5.8坪反遭房仲嗆 竹科工程師怒向消保官投訴
新竹縣1名竹科資深工程師去年8月透過房仲在竹北買下千萬住宅，卻沒想到事後查看權狀竟比當初房仲所說縮水高達5.8坪，質問業者後卻得到回應稱是登載錯誤，還反過頭指責消費者「當時為什麼不看清楚」；工程師以每坪29萬購屋，無端損失170多萬，氣得向消保官投訴，經消保官裁處，因房仲未提供買方可合理期待的專業服務，剝奪房仲在案件中所得的27萬元仲介費。
據受害工程師指稱，去年8月看準竹北即將開百貨公司，因此在百貨附近購屋置產，相中1處12層大樓，並經由房仲介紹，最終以每坪29.3萬元，總價1380元購入一間4房2廳2衛的住宅，並向負責辦理的房仲業者程姓營業員確認型錄上所寫的房屋面積有57.673 坪。
隨後不到30分鐘之內就完成簽約，但在簽約過程中地政士出示的地籍謄本及權狀記載的面積時，均以「平方公尺」計算，並沒有直接換算成「坪」，因此工程師表示當下並沒有細究，卻沒想到房屋都過戶1個月後，工程師才在實價登錄上意外發現自己的房屋權狀坪數竟只有51.866 坪，與當初型錄所寫不同，等於相差5.807坪。
受害工程師表示，他馬上跑去向房仲詢問，沒想到卻得到對方回應「這是小小缺失」、「是誤載，我們算錯了」，「登記錯誤，是 51.866 坪才對」，還遭房仲指責「當時為什麼不看清楚，事後才表達」，房仲則表示願意退還 1%仲介費作為補償。
工程師不滿自己以每坪29萬元購屋，卻莫名其妙坪數少了近6坪，損失超過170萬，氣得向新竹縣政府消保官投訴，經消保官靳邦忠協調，建議雙方以 2%和解，房仲卻仍態度強硬，當場拒絕 2%和解 ，還怒指消費者「以後如果每個人簽約之後都來說坪數不符的話 ，那我們生意都不要做了」，房仲的態度連消保官都看不下去。
靳邦忠表示，因業者出示型錄與權狀登載相差甚大，雙方又爭執不下，尤其業者事後對消費者處理態度確實不佳，如不予從重處罰，日後所有的仲介如法炮製，事後動輒以登記錯誤或誤載，虛灌坪數訛詐消費者，將嚴重侵害到消費者的權利，最終決定以消保法第36 及 58 條進行行政監督，剝奪業者未提供買方可合理期待專業服務而取得的「仲介費利益」新台幣27 萬6000元。
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